Avec son installation facile et sa prise en main intuitive, le Tado° X peut être une révolution dans votre vie quotidienne si vous souhaitez connaître la température de votre intérieur à tout moment. En ce moment, il perd presque 50 % de son prix sur le site de la Fnac.
Pourquoi choisir le Tado° X ?
- Un kit complet : Ce kit de démarrage se compose de deux appareils : le thermostat et une prise murale qui se relient facilement au Wi-Fi. Ainsi, vous pourrez facilement gérer la température de votre intérieur.
- Une prise en main intuitive : Le thermostat est relativement simple à installer tandis que l’application se prend facilement en main et les deux appareils se relient à votre smartphone en quelques minutes.
- Le passage au standard Thread/Matter : Tado° se tourne vers le format Thread/Matter, une bonne nouvelle puisque désormais l’appareil peut se relier à un HomePod ou un Nest Hub.
Tado° multiplie les plaisirs
Pour les moins bricoleurs, n’ayez crainte ! Vous n’aurez pas besoin d’effectuer beaucoup de travaux pour installer ce nouvel appareil. En ce qui concerne le thermostat, il suffit de remplacer votre thermostat actuel par le modèle de Tado°.
Cet appareil se charge de gérer le contrôle de la chaudière et l’arrivée de l’eau chaude. Par conséquent, il ne sera pas compatible avec les chauffages électriques. Autre élément à prendre en compte, il ne fonctionne pas avec les chaudières les plus anciennes qui sont compatibles avec la version V3.
À noter qu’il fonctionne toujours avec des piles. Par conséquent, il ne donnera pas constamment la température. Pour cela, il faudra actionner le bouton situé sur la face avant et ajuster la température avec les flèches prévues à cet effet.
Un changement de standard
Le second élément présent dans ce kit est le Bridge Matter Tado° X. C’est donc l’occasion de parler de la principale innovation puisque le thermostat est compatible avec le standard Thread/Matter. Concrètement, les produits de Tado° ne se limitent plus aux autres appareils de la marque, mais peuvent être connectés à un HomePod ou un Nest Hub.
Par exemple, si vous possédez un Google Home, il suffira de scanner les QR codes pour appairer chaque appareil. Ce Bridge Matter se présente désormais sous la forme d’une prise murale, ce qui facilite encore plus l’installation puisqu’avant il fallait passer par un raccordement RJ45.
Une fois que les deux appareils sont installés, rendez-vous sur l’application où vous pourrez définir la température que vous souhaitez avoir selon les jours.
✅ Les points forts
- Une application intuitive
- Le passage au standard Thread/Matter
- Une installation facile
❌ Les limites
- Des fonctionnalités cachées derrière un abonnement
- Pas de compatibilité avec les chauffages électriques
Sorti il y a un an pour 149,99 euros, le kit de démarrage du Tado° X est affiché à 109,99 euros sur le site de la Fnac
Ce Tado° X est-il un appareil indispensable ? Pas vraiment puisqu’il reste toujours vendu pour plus de 100 euros. Néanmoins, il se présente comme une solution intéressante pour avoir un aperçu en temps réel de la température de son intérieur.
On regrettera cependant la présence de piles pour le thermostat au lieu d’une batterie qui aurait pu lui permettre d’afficher constamment la température.
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