Pour les moins bricoleurs, n’ayez crainte ! Vous n’aurez pas besoin d’effectuer beaucoup de travaux pour installer ce nouvel appareil. En ce qui concerne le thermostat, il suffit de remplacer votre thermostat actuel par le modèle de Tado°.

Cet appareil se charge de gérer le contrôle de la chaudière et l’arrivée de l’eau chaude. Par conséquent, il ne sera pas compatible avec les chauffages électriques. Autre élément à prendre en compte, il ne fonctionne pas avec les chaudières les plus anciennes qui sont compatibles avec la version V3.

À noter qu’il fonctionne toujours avec des piles. Par conséquent, il ne donnera pas constamment la température. Pour cela, il faudra actionner le bouton situé sur la face avant et ajuster la température avec les flèches prévues à cet effet.