À l’occasion de La French Week et de ses 80 ans, EDF s’invite sur Amazon avec une remise de 120 € TTC réservée aux membres Prime qui ne sont pas encore ses clients. Le versement différé et les conditions d’éligibilité méritent pourtant qu’on s’y arrête avant de changer de fournisseur.
Voir un contrat d’électricité apparaître sur Amazon n’a rien d’habituel. L’opération est pourtant bien proposée et financée par EDF, Amazon se contentant de la relayer : entre le 22 et le 28 septembre 2026, EDF rembourse 120 € TTC sur un nouveau contrat d’électricité en offre de marché souscrit par un membre Prime.
Toutes les offres de marché du fournisseur sont concernées, à l’exception de Zen Online, et le Tarif Bleu reste en dehors du dispositif. L’opération vise les foyers déjà abonnés à Prime qui envisagent de quitter leur fournisseur actuel, beaucoup moins ceux qui devraient s’abonner uniquement pour en profiter.
Nouveau contrat d’électricité EDF en offre de marché : 120 € TTC remboursés pour les membres Amazon Prime, jusqu’au 28 septembre 2026.
Pourquoi choisir un contrat EDF avec cette offre Prime ?
- Un montant fixe et connu : 120 € TTC déduits de votre facture, quel que soit le contrat de marché EDF retenu, hors Zen Online. Vous savez d’emblée ce que vous récupérez.
- Aucun code à saisir : la remise repose sur votre statut de membre Prime, puis sur la souscription du contrat depuis la page Amazon dédiée.
- Le contrat reste à votre main : toutes les offres de marché EDF ouvrent droit à la remise, à l’exception de Zen Online. Vous pouvez donc choisir la formule qui colle à votre consommation plutôt qu’un contrat imposé par la promotion.
Pour qui ces 120 € valent vraiment le détour
Le profil idéal est simple : vous êtes déjà membre Prime, vous n’êtes pas client EDF et vous comptiez de toute façon revoir votre contrat d’électricité. La remise s’ajoute alors à une démarche déjà prévue. Surveillez en revanche le calendrier du versement : facturé tous les deux mois, vous verrez les 120 € sur votre première facture cyclique, hors facture de souscription, alors qu’en mensualisation il faudra attendre la facture de régularisation annuelle. Votre contrat EDF comme votre abonnement Prime doivent être actifs à ce moment-là.
Le calcul change si vous n’êtes pas abonné. Prime coûte 6,99 € par mois ou 69,90 € par an, et une adhésion souscrite au plus tard le 27 septembre est prise en compte sous 24 heures. En mensualisation, conserver la formule annuelle jusqu’à la régularisation ramène le gain net autour de 50 €, ce qui reste intéressant si vous profitez aussi de la livraison ou du streaming détaillés dans notre guide complet d’Amazon Prime. Les clients EDF actuels, au Tarif Bleu comme en offre de marché, ainsi que les habitants de Corse, de Monaco et des DROM-COM, sont en revanche exclus.
Une remise ponctuelle face à des offres moins chères au kWh
Ces 120 € sont un geste de bienvenue versé une seule fois, pas une baisse du prix du kWh. En mai, nous relevions dans notre tour d’horizon des offres d’électricité moins chères que le tarif réglementé que TotalEnergies promettait 10 % de réduction sur le kWh pendant trois ans avec Access, et qu’EDF annonçait en moyenne 9 % d’économies annuelles avec Zen Estival pour un foyer sans chauffage électrique individuel. Sur plusieurs années, une remise durable sur le kWh peut donc peser davantage qu’un bonus unique. L’offre ne se cumule par ailleurs avec aucune autre promotion EDF sur l’électricité ou le gaz : si le fournisseur vous propose aussi une offre de bienvenue, comparez les deux avant de souscrire.
✅ Les points forts
- 120 € TTC remboursés sur la facture d’électricité
- Toutes les offres de marché EDF éligibles, hors Zen Online
- Aucun code promo à saisir
- Nouveaux membres Prime acceptés jusqu’au 27 septembre
❌ Les limites
- Réservée aux non-clients EDF de France métropolitaine, hors Corse
- Versement différé, jusqu’à la régularisation annuelle en mensualisation
- Contrat EDF et abonnement Prime à maintenir actifs jusqu’au versement
- Limitée à 10 000 remises et non cumulable avec les autres promotions EDF
Avant de souscrire, vérifiez que votre statut Prime est actif et que la formule choisie n’est pas Zen Online, seule offre de marché exclue.
Pour un membre Prime qui n’est pas client EDF et qui songeait à changer de fournisseur, cette remise de 120 € est un bonus simple à obtenir. Elle ne demande ni code ni démarche particulière, seulement une souscription entre le 22 et le 28 septembre depuis la page d’Amazon. Le vrai choix reste celui du contrat : une offre de marché adaptée à votre consommation vous fera gagner davantage, année après année, que la remise elle-même.
Si vous n’êtes pas abonné à Prime, faites le calcul selon votre mode de facturation, puisque l’abonnement doit rester actif jusqu’au versement. Déjà client EDF, vous n’êtes pas concerné. Pour les autres, quitter son fournisseur uniquement pour ces 120 € n’a de sens que si le contrat EDF visé tient la comparaison avec votre tarif actuel, et la limite des 10 000 remises ne justifie pas de signer dans la précipitation.
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