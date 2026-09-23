Le profil idéal est simple : vous êtes déjà membre Prime, vous n’êtes pas client EDF et vous comptiez de toute façon revoir votre contrat d’électricité. La remise s’ajoute alors à une démarche déjà prévue. Surveillez en revanche le calendrier du versement : facturé tous les deux mois, vous verrez les 120 € sur votre première facture cyclique, hors facture de souscription, alors qu’en mensualisation il faudra attendre la facture de régularisation annuelle. Votre contrat EDF comme votre abonnement Prime doivent être actifs à ce moment-là.

Le calcul change si vous n’êtes pas abonné. Prime coûte 6,99 € par mois ou 69,90 € par an, et une adhésion souscrite au plus tard le 27 septembre est prise en compte sous 24 heures. En mensualisation, conserver la formule annuelle jusqu’à la régularisation ramène le gain net autour de 50 €, ce qui reste intéressant si vous profitez aussi de la livraison ou du streaming détaillés dans notre guide complet d’Amazon Prime. Les clients EDF actuels, au Tarif Bleu comme en offre de marché, ainsi que les habitants de Corse, de Monaco et des DROM-COM, sont en revanche exclus.