La manette Xbox Series arbore un design éprouvé qui n’a plus à prouver son efficacité. C’est une manette pour jouer sur Xbox, que ce soit une Series X ou une Series S, mais aussi sur un PC et même sur smartphone en mode Cloud Gaming en utilisant le Bluetooth. Vous pouvez la relier en filaire pour une autonomie infinie, utiliser le Bluetooth ou la reconnaissance native XInput pour avoir moins de latence. Alors elle n’a pas certaines options de sa concurrence PS5 comme le haut-parleur inclus ou les gâchettes adaptatives, mais elle compense par une autonomie supérieure et une ergonomie légèrement au-dessus, pour la prise en main.