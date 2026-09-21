La manette Xbox Series est le contrôleur par excellence, compatible Xbox, PC et smartphone, que vous retrouvez pour seulement 42,44 euros au lieu de 64,99 euros jusqu’au 30 septembre 2026.
La manette Xbox Series, aussi appelée Xbox Wireless Controller, est le gamepad officiel des consoles Xbox Series X|S qui a l’avantage de pouvoir être utilisée ailleurs, notamment sur PC. Son ergonomie n’a pas beaucoup bougé depuis la génération précédente, mais reste plébiscitée par de nombreux gamers. Elle est facilement reconnaissable à ses joysticks asymétriques, là où la DualSense de la PS5 propose des sticks alignés. Si vous voulez vous mettre dans de bonnes conditions pour jouer à GTA VI en novembre, les -35 % jusqu’au 30 septembre 2026 sont une bonne occasion de s’équiper.
Pourquoi choisir la manette Xbox Series ?
- Parce qu’elle est compatible avec les dernières consoles Xbox et PC, comme ça vous passez facilement de l’un à l'’’autre.
- C'’’est une manette très confortable à l’usage, le côte asymétrique limite les douleurs sur le pouce pour les longues sessions.
- L'’’autonomie généreuse avec 40h pour seulement 2 piles AA ou une batterie, mais il faut repasser à la caisse.
Une manette de qualité adaptée à tous les jeux
La manette Xbox Series arbore un design éprouvé qui n’a plus à prouver son efficacité. C’est une manette pour jouer sur Xbox, que ce soit une Series X ou une Series S, mais aussi sur un PC et même sur smartphone en mode Cloud Gaming en utilisant le Bluetooth. Vous pouvez la relier en filaire pour une autonomie infinie, utiliser le Bluetooth ou la reconnaissance native XInput pour avoir moins de latence. Alors elle n’a pas certaines options de sa concurrence PS5 comme le haut-parleur inclus ou les gâchettes adaptatives, mais elle compense par une autonomie supérieure et une ergonomie légèrement au-dessus, pour la prise en main.
La manette Xbox pour tous les gamers
La manette a été bien pensée et s’adapte à tous les jeux : action, FPS, jeux de sport ou titres solo, que ce soit sur console ou PC. Et en pressant un seul bouton, sur le haut de la manette, vous passez d’une machine à l’autre en un claquement de doigts. GTA VI se profile à l’horizon, pas encore sur PC, mais au moins sur Xbox Series et sur PlayStation 5. Si vous jouez sur la console de Microsoft, ça peut être l’occasion de s’équiper d’une nouvelle manette, parce qu’il se peut que ça rage sévère quand le jeu sera sorti.
✅ Les points forts
- Son ergonomie éprouvée avec des grips améliorés sur les poignées, les gâchettes et le dos
- La croix directionnelle plus précise, inspirée de l’Elite Series 2
- Le bouton Share pratique pour les captures et les partages rapides
- Le port USB-C moderne pour assurer sa large compatibilité
- La compatibilité native sur Windows
- Les 40h d’autonomie
❌ Les limites
- Pas de vraie innovation majeure par rapport à la manette Xbox One
- La croix directionnelle est sonore à l'’’usage
- La course fixe des gâchettes, sans réducteurs de course
- Pas de gâchette adaptative, pas de retour haptique avancé ou de gyroscopie.
L’intérêt de cette offre sur la manette Xbox tient à son équilibre. Elle est confortable, précise et compatible avec de nombreux appareils. Pour un usage régulier sur Xbox, PC ou mobile, elle fait très bien l’affaire. Par contre si vous cherchez quelque chose de plus poussé, ou des options compétitives comme les paddles à l’arrière ou un polling rate plus élevé, il va falloir monter en gamme vers la Elite Series 2, plus chère. Là pour une quarantaine d’euros, même la concurrence et les marques tierces peuvent difficilement faire mieux.
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