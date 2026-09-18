Élue meilleure montre connectée de notre comparatif 2026, la Galaxy Watch8 mise sur le coaching sportif et le suivi du sommeil plutôt que sur la surenchère technique. Amazon affiche la version 40 mm à 251,99 €, un tarif qui change l’arbitrage face aux autres montres Android.

© Samsung
© Samsung

Samsung a profondément revu sa montre connectée à l’été 2025. La Galaxy Watch8 troque le boîtier rond classique contre un châssis inspiré de la Watch Ultra, avec 30 grammes sur la balance en 40 mm et un écran AMOLED de 1,34 pouce qui grimpe à 3 000 nits.

Elle inaugure surtout Wear OS 6 et l’assistant Gemini, une première sur une montre connectée. C’est ce modèle que vous retrouvez à 251,99 € chez Amazon dans son coloris Graphite, là où Samsung le conseille à 379,99 €. Le public visé est clair : les possesseurs d’un smartphone Android, la montre n’étant pas compatible avec l’iPhone.

La Samsung Galaxy Watch8 40 mm Bluetooth passe à 251,99 € chez Amazon, contre 379,99 € de prix conseillé, avec le chargeur secteur rapide 25 W dans la boîte.

Découvrir l’offre !

Pourquoi choisir la Samsung Galaxy Watch8 ?

  • Un coaching qui dépasse le décompte : Le Coach Running établit votre VMA et analyse votre foulée, quand le Coach Sommeil s’appuie sur trois nuits consécutives pour ajuster ses recommandations horaires. Vous récupérez des consignes, pas seulement des courbes.
  • Gemini directement au poignet : La Galaxy Watch8 est la première montre connectée à embarquer l’assistant de Google, avec lequel vous dialoguez sans sortir le téléphone. En Bluetooth seul, elle reste dépendante du smartphone pour traiter ces requêtes.
  • Un écran qui tient tête au plein soleil : Les 3 000 nits de la dalle AMOLED font presque doubler la luminosité maximale par rapport à la génération précédente. La différence se joue surtout dehors, en pleine séance.

Du suivi quotidien à la séance de running

Au quotidien, la Galaxy Watch8 avance sur deux fronts. Côté santé, elle cumule fréquence cardiaque, ECG, mesure de la tension, composition corporelle, SpO2, score d’énergie et un nouvel indice antioxydant, de quoi alimenter un suivi sérieux sans multiplier les appareils. Côté sport, le Coach Running convertit ces mesures en plan d’entraînement, ce qui parlera surtout aux coureurs réguliers. Notre test de la Samsung Galaxy Watch8 lui a attribué 9/10 et souligne une franche évolution.

Elle s’adresse d’abord aux utilisateurs déjà équipés d’un smartphone Android, la compatibilité iPhone n’étant pas assurée. Elle conviendra autant à quelqu’un qui veut structurer son sommeil qu’à un coureur occasionnel désireux de progresser sans passer par une montre GPS spécialisée. En revanche, si vous cherchez un modèle à recharger une fois par semaine, le calcul change : notre test a relevé 40 heures d’autonomie au maximum, avec appels, notifications et une heure de sport par jour. Les propriétaires d’une Galaxy Watch antérieure noteront que le nouveau système d’accroche rend leurs anciens bracelets inutilisables.

Face aux autres montres connectées du marché

La Galaxy Watch8 occupe la première place de notre comparatif des meilleures montres connectées, toutes marques confondues, portée par la richesse de ses capteurs et par l’intégration de Gemini. Ce classement ne la rend pas universelle pour autant. Les utilisateurs d’iPhone se tourneront vers l’Apple Watch SE 3, et ceux qui placent l’autonomie au-dessus de tout regarderont plutôt la Huawei Watch GT 7 Pro. La Samsung se distingue sur l’analyse santé et la cohérence logicielle, pas sur l’endurance.

✅ Les points forts

  • Écran AMOLED de 1,34 pouce à 3 000 nits, lisible en plein jour
  • 30 grammes sur la balance dans sa version 40 mm
  • Panel de capteurs santé complet, ECG et tension artérielle inclus
  • Gemini et Wear OS 6, une première sur une montre connectée
  • 32 Go de stockage embarqué et puce Exynos W1000

❌ Les limites

  • 40 heures d’autonomie au maximum, soit une recharge quasi quotidienne
  • Aucune compatibilité avec l’iPhone
  • Les bracelets des Galaxy Watch précédentes ne se montent plus
  • Haut-parleur jugé un peu faible et GPS encore perfectible

Vérifiez la taille et le coloris avant de valider : c’est la version Graphite de 40 mm en Bluetooth qui est affichée à 251,99 € chez Amazon.

Découvrir l’offre !

À 251,99 €, la Galaxy Watch8 entre dans la zone de prix où elle devient réellement discutable face à ses concurrentes directes. L’écart avec les 379,99 € conseillés par Samsung représente 128 € et 34 % du tarif affiché, pour une montre lancée à l’été 2025. Ce que vous payez tient moins à une fiche technique gonflée qu’à un ensemble cohérent : des capteurs qui mesurent, une application qui interprète et un coach qui en tire quelque chose.

Reste l’autonomie, principal compromis de cette génération et terrain sur lequel Samsung n’a pas rattrapé Huawei. Si recharger sa montre presque tous les jours vous paraît rédhibitoire, ce modèle n’est pas le bon choix. Si vous cherchez au contraire la montre Android que notre comparatif place en tête sur le suivi santé et l’entraînement, le 9 sur 10 de notre test résume assez bien ce qu’elle vaut au quotidien.

À découvrir
Quelles sont les meilleures montres connectées en 2026 ?
Comparatif