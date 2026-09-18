Samsung a profondément revu sa montre connectée à l’été 2025. La Galaxy Watch8 troque le boîtier rond classique contre un châssis inspiré de la Watch Ultra, avec 30 grammes sur la balance en 40 mm et un écran AMOLED de 1,34 pouce qui grimpe à 3 000 nits.

Elle inaugure surtout Wear OS 6 et l’assistant Gemini, une première sur une montre connectée. C’est ce modèle que vous retrouvez à 251,99 € chez Amazon dans son coloris Graphite, là où Samsung le conseille à 379,99 €. Le public visé est clair : les possesseurs d’un smartphone Android, la montre n’étant pas compatible avec l’iPhone.