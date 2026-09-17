Le NiPoGi E2 est un mini PC orienté bureautique à vocation multimédia ou scolaire, que vous retrouvez en promo sur Amazon à 299,99 euros au lieu de 399 euros.
Un mini PC comme ce NiPoGi E2 est un appareil dédié à une famille ou un groupe scolaire qui ne veut se prendre la tête ni avec l’encombrement ni avec la puissance. C’est un ordinateur plus petit qu’un PC portable mais qui a besoin de tout le reste pour fonctionner : un écran, un clavier et une souris. L’avantage c'est que vous pouvez le brancher partout et retrouver votre bureau. Ce modèle n’est quand même pas trop mal équipé et surtout il bénéficie de 100 euros de remise et si vous êtes éligible, il peut même y avoir 6 % de réduction supplémentaire.
Pourquoi choisir le NiPoGi E2 ?
- Parce qu’il ne prend pas de place et qu’on peut l’emmener partout, le brancher sur n’importe quel écran et avoir tous ses fichiers sous la main.
- Pour sa double sortie vidéo HDMI 2.0 et DisplayPort pour un double écran 4K@60 Hz.
- Parce qu'il est livré avec Windows 11 Pro et une connectique complète pour un usage clé en main, prêt à l’emploi.
Un mini PC compact et polyvalent pour le multimédia
Le NiPoGi E2 est un PC pour qui veut une machine bureautique pour des usages classiques au quotidien. Pour aller voir ses mails, aller sur Internet, lancer une vidéo, les réseaux sociaux, il est tout indiqué pour ça. Et il le fait avec classe puisque son processeur AMD Ryzen 5 3500U avec 16 Go de RAM DDR4 et 256 Go de stockage assure des démarrages et lancements d’applications rapides. Par contre, ça reste une machine limitée, donc si vous le sollicitez fortement sur la durée, la température peut monter et entraîner un ralentissement.
Une proposition intéressante mais dépassée face à des modèles récents
Sur le papier, ce NiPoGi E2 a tout pour plaire au quotidien, puisqu’il peut même être relié à deux écrans 4K. Sa principale faiblesse réside dans son positionnement face à la concurrence : à tarif proche, on peut tomber sur des modèles équipés d’un Intel N100 ou même N97 qui offrent de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique. Parce que le 3500U présent ici date quand même de 2019.
✅ Les points forts
- Le processeur encore capable pour la bureautique, le multimédia et le multitâche léger
- Windows 11 Pro inclut, prêt à l'’emploi
- La double sortie vidéo 4K@60 Hz
- La fixation VESA possible avec une consommation maîtrisée
❌ Les limites
- Le processeur date de 2019
- Le SSD de 256 Go est juste pour un usage moderne
- Le risque de throttling thermique
- Le ventilateur audible sous charge prolongée
Affiché à 299,99 € au lieu de 399 €, le NiPoGi E2 peut bénéficier de 6 % de réduction en plus
Il faut garder en tête que ce PC est une option cohérente pour qui ne cherche pas de la puissance pure. C’est une machine de bureautique et multimédia, avec ses formes et ses limites ainsi que l’avantage de pouvoir être transporté partout. Vous pouvez l’oublier si vous avez besoin de performances soutenues ou si vous cherchez une machine de gaming moderne. Choisissez ce NiPoGi E2 en sachant où vous mettez les pieds.
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