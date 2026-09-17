Un mini PC comme ce NiPoGi E2 est un appareil dédié à une famille ou un groupe scolaire qui ne veut se prendre la tête ni avec l’encombrement ni avec la puissance. C’est un ordinateur plus petit qu’un PC portable mais qui a besoin de tout le reste pour fonctionner : un écran, un clavier et une souris. L’avantage c'est que vous pouvez le brancher partout et retrouver votre bureau. Ce modèle n’est quand même pas trop mal équipé et surtout il bénéficie de 100 euros de remise et si vous êtes éligible, il peut même y avoir 6 % de réduction supplémentaire.