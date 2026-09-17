Le Google Fitbit Charge 6 est un bracelet connecté, et non une montre, qui permet d’avoir des mesures précises lors de vos séances sportives. Et il est vendu à 79,99 euros au lieu de 159,95 euros sur Amazon.
Le Google Fitbit Charge 6 est un bracelet connecté évolué, discret et personnalisable, puisqu’il est possible de changer ledit bracelet, justement. Que vous soyez un sportif occasionnel ou plus accompli, les capteurs de l’appareil permettent de prendre un grand nombre de mesures que vous retrouvez ensuite dans l’app Fit sur votre smartphone. Avec ses 7 jours d’autonomie et sa résistance à l’eau 5 ATM, pour ne citer qu’eux, il est tout à fait recommandable pour accompagner la remise en forme de la rentrée. Surtout que son prix diminue de moitié en ce moment sur Amazon.
Pourquoi choisir le Google Fitbit 6 ?
- Son suivi de santé complet et médicalisé dans un format bracelet discret, sans l’encombrement d’une montre.
- L'’’intégration native à l’écosystème Google (Maps, Wallet, YouTube, Music) avec une autonomie de plusieurs jours.
- Sa précision cardiaque lors des efforts intenses hérité de l’algorithme de la Pixel Watch.
Un bracelet connecté pensé pour le quotidien et le sport
Le Fitbit Charge 6 conserve l’ADN sobre et discret de la gamme Charge, avec son boîtier en aluminium léger et une finesse qui le rend très discret au poignet. Il propose un écran AMOLED de 1,04 pouce qui accueille depuis cette version un capteur de luminosité ambiante pour améliorer la lisibilité en extérieur. On peut aussi souligner le retour d’un bouton physique haptique, qui résout l’un des principaux reproches qu’on pouvait faire au Charge 5 : sa navigation tactile parfois capricieuse.
Côté fonctionnalités, le Charge 6 impressionne par la densité de capteurs embarqués. Celui pour la fréquence cardiaque optique est amélioré, avec une précision accrue de 60 % selon la marque. Il y a aussi un capteur SpO2, des électrodes pour l’ECG et le scan de stress, un capteur de température cutanée pour le suivi des cycles ainsi qu’un accéléromètre trois axes. Il prend en charge plus de 40 modes sportifs et le Fitbit Charge 6 peut même diffuser votre fréquence cardiaque en Bluetooth vers des équipements de fitness compatibles.
Une bonne intégration à l’écosystème Google
Si vous utilisez déjà l’écosystème Google, vous n’allez pas être déçu : le Fitbit Charge 6 est compatible avec beaucoup de services de la marque. Google Maps avec la navigation turn-by-turn au poignet, Google Wallet pour le paiement sans contact ou encore une télécommande Bluetooth pour YouTube Music. L’application Fitbit est claire et structurée et centralise toutes les données de santé et d’activité, avec des tableaux de bord personnalisables et des objectifs adaptables.
On regrette juste l’absence de micro, de haut-parleur et de Wi-Fi : les notifications se limitent à des alertes vibrantes, ce qui la place en retrait par rapport à certaines concurrentes Wear OS ou Apple Watch SE. L’autonomie est annoncée à 7 jours en usage classique (pas d’always-on et GPS occasionnel) mais chute à 5 jours si vous activez ces options et toutes les mesures, ce qui reste honorable pour un tracker de cette taille. D’ailleurs, un dernier petit point en retrait : la précision du GPS qui n’est pas toujours au rendez-vous, qui pourrait décourager les sportifs les plus exigeants.
✅ Les points forts
- Son design fin adapté au sport
- L'’’écran AMOLED lumineux et réactif
- Le bouton physique de navigation
- Le suivi de santé complet
- La prise en charge de 40 modes sportifs
- L'’’intégration Google
- L'’’autonomie solide
- La résistance 5 ATM
❌ Les limites
- Le GPS intégré parfois imprécis et lent à l'accroche
- L'absence de micro, haut-parleur et Wi-Fi
- Des fonctions avancées (analyse de sommeil, score de préparation) réservées à l’abonnement premium
- Pas de téléchargement de cadrans tiers ou d’apps supplémentaires
- L'écran de 1,04 pouce peut être considéré comme un peu petit
Le Google Fitbit Charge 6 est un bon petit bracelet connecté, recommandé si jamais c’est votre première incursion en la matière, surtout avec le prix diminué de moitié. Plein pot, c’est une autre histoire, parce que les défauts évoqués au-dessus peuvent freiner l’enthousiasme. Mais là, c'est un tracker sympathique, à ne pas confondre avec une montre connectée, qui contient des fonctions de suivi sportif et de santé (notamment le sommeil) bien pratiques.
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