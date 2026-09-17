Le Fitbit Charge 6 conserve l’ADN sobre et discret de la gamme Charge, avec son boîtier en aluminium léger et une finesse qui le rend très discret au poignet. Il propose un écran AMOLED de 1,04 pouce qui accueille depuis cette version un capteur de luminosité ambiante pour améliorer la lisibilité en extérieur. On peut aussi souligner le retour d’un bouton physique haptique, qui résout l’un des principaux reproches qu’on pouvait faire au Charge 5 : sa navigation tactile parfois capricieuse.

Côté fonctionnalités, le Charge 6 impressionne par la densité de capteurs embarqués. Celui pour la fréquence cardiaque optique est amélioré, avec une précision accrue de 60 % selon la marque. Il y a aussi un capteur SpO2, des électrodes pour l’ECG et le scan de stress, un capteur de température cutanée pour le suivi des cycles ainsi qu’un accéléromètre trois axes. Il prend en charge plus de 40 modes sportifs et le Fitbit Charge 6 peut même diffuser votre fréquence cardiaque en Bluetooth vers des équipements de fitness compatibles.