Les French Days 2026 s’achèvent ce 14 septembre, mais Amazon enchaîne déjà avec ses Ventes Flash. Nous avons retenu 7 offres à regarder aujourd’hui, des robots aspirateurs au smartphone en passant par les accessoires.
Les French Days se terminent ce lundi 14 septembre 2026, mais les baisses de prix ne disparaissent pas pour autant. Amazon continue d’animer ses Ventes Flash avec des réductions sur la maison connectée, le mobile et les accessoires.
Notre sélection met surtout en avant trois robots aspirateurs à des budgets très différents, un smartphone POCO très haut de gamme et deux accessoires à petit prix. Les pourcentages affichés ne suffisent pas à juger une offre : le prix final et l’usage réel restent les meilleurs repères.
Les Ventes Flash Amazon à voir après les French Days
- Roborock Saros 20 Neo Robot Aspirateur Laveur, 36 000 Pa, Zéro Emmêlement à 799,00 € au lieu de 1 299,00 €
- POCO F9 Ultra 5G 16 Go + 1 To, Noir à 1 199,90 €
- Casque à conduction osseuse natation, IPX8, MP3 8 Go, Bluetooth 6.0 à 42,99 € au lieu de 129,99 €
- Adaptateur CarPlay sans fil & Android Auto sans fil, mini dongle USB/USB-C à 29,99 € au lieu de 99,99 €
- Roborock Q7 L5+ Robot Aspirateur Laveur avec Station, 8 000 Pa à 189,98 € au lieu de 299,99 €
- Lefant M3 Max Robot Aspirateur Laveur 20 000 Pa à 329,98 € au lieu de 999,99 €
- Belkin BoostCharge Chargeur USB-C 20 W avec PPS à 10,99 € au lieu de 20,82 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 1,99 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-83 %)
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Robots, smartphone, accessoires : où sont les offres les plus utiles ?
Les plus grosses remises affichées ne sont pas forcément les plus intéressantes selon votre équipement. Le Saros 20 Neo reste le produit phare de cette sélection grâce à son positionnement premium à 799 €, tandis que le Q7 L5+ vise un budget bien plus serré. Pour situer ces modèles face au marché, notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots en 2026 permet de comparer les niveaux d’équipement et les usages.
- Roborock Saros 20 Neo : ses 36 000 Pa annoncés, son profil de 7,98 cm et son châssis conçu pour mieux gérer certains seuils en font le choix le plus adapté aux logements complexes.
- POCO F9 Ultra : le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la batterie de 8 050 mAh, la charge filaire 100 W et l’écran AMOLED 6,9 pouces à 185 Hz ciblent clairement les usages intensifs et le jeu mobile.
- Roborock Q7 L5+ : la navigation LiDAR, l’aspiration de 8 000 Pa et la station de vidange automatique offrent une formule plus accessible pour automatiser l’entretien courant.
- Lefant M3 Max : sa station multifonctionnelle, ses doubles serpillières rotatives et son autonomie annoncée de 220 minutes visent surtout les grandes surfaces et les foyers qui veulent limiter les manipulations.
- Belkin BoostCharge 20 W : son unique port USB-C, la compatibilité Power Delivery et PPS et son format compact en font un chargeur simple à garder en secours ou à glisser dans un sac.
Jusqu’à 70 % affichés, mais le prix final reste le vrai repère
Les écarts les plus élevés de cette sélection concernent l’adaptateur CarPlay à 29,99 €, le casque à conduction osseuse à 42,99 € et le Lefant M3 Max à 329,98 €. Sur les robots, le Saros 20 Neo et le Q7 L5+ se distinguent surtout par leur positionnement : l’un concentre les fonctions premium, l’autre cherche à réduire le ticket d’entrée avec une station de vidange.
Le cas du POCO F9 Ultra appelle davantage de prudence : le prix final de 1 199,90 € est cohérent avec la version 16 Go + 1 To, mais le montant de comparaison de 2 815,88 € transmis avec l’offre ne correspond pas aux niveaux de prix publics observés. Nous ne le retenons donc pas comme prix avant dans cette sélection.
Ventes Flash Amazon après les French Days : les réponses à vos questions
Quand se terminent les French Days 2026 ?
Les French Days 2026 se terminent le 14 septembre à 23 h 59. Les Ventes Flash Amazon de cette sélection permettent donc de regarder les promotions qui prennent déjà le relais.
Quel robot aspirateur choisir dans ce Top 7 ?
Le Roborock Saros 20 Neo vise les logements complexes et les besoins premium, tandis que le Q7 L5+ est plus adapté si le budget est prioritaire. Le Lefant M3 Max se place entre les deux avec une station multifonctionnelle et une forte autonomie annoncée.
Faut-il se fier uniquement au pourcentage de remise Amazon ?
Non. Le prix final et son niveau par rapport au marché comptent davantage ; c’est pourquoi nous n’avons pas repris le montant de comparaison transmis pour le POCO F9 Ultra, jugé incohérent avec les prix publics observés.