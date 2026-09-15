Les French Days se terminent ce lundi 14 septembre 2026, mais les baisses de prix ne disparaissent pas pour autant. Amazon continue d’animer ses Ventes Flash avec des réductions sur la maison connectée, le mobile et les accessoires.

Notre sélection met surtout en avant trois robots aspirateurs à des budgets très différents, un smartphone POCO très haut de gamme et deux accessoires à petit prix. Les pourcentages affichés ne suffisent pas à juger une offre : le prix final et l’usage réel restent les meilleurs repères.