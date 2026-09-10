La nouvelle grille tarifaire d’Apple change complètement la lecture des anciennes générations. Dans notre point publié après la keynote, nous avons confirmé l’iPhone 17 à 1 119 € (+150 €), l’iPhone 17e à 869 € (+150 €) et l’iPhone Air à 1 329 € (+100 €). Au même moment, les prix transmis chez Amazon restent nettement plus bas sur ces trois modèles.

La sélection couvre le modèle standard, le 17 Pro, l’Air ultrafin et le 17e plus accessible. Pour qui comptait attendre l’arrivée de l’iPhone 18 Pro avant d’acheter une génération précédente, cette fenêtre de prix mérite donc d’être regardée de près.