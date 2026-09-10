Apple vient d’augmenter le prix de plusieurs anciens iPhone après sa keynote, mais Amazon affiche encore leurs anciens tarifs. Une fenêtre intéressante pour l’iPhone 17, l’iPhone Air et l’iPhone 17e, avant un éventuel alignement des prix chez le revendeur.
La nouvelle grille tarifaire d’Apple change complètement la lecture des anciennes générations. Dans notre point publié après la keynote, nous avons confirmé l’iPhone 17 à 1 119 € (+150 €), l’iPhone 17e à 869 € (+150 €) et l’iPhone Air à 1 329 € (+100 €). Au même moment, les prix transmis chez Amazon restent nettement plus bas sur ces trois modèles.
La sélection couvre le modèle standard, le 17 Pro, l’Air ultrafin et le 17e plus accessible. Pour qui comptait attendre l’arrivée de l’iPhone 18 Pro avant d’acheter une génération précédente, cette fenêtre de prix mérite donc d’être regardée de près.
Les iPhones chez Amazon avant la hausse des prix
- Apple iPhone 17 256 Go à 949,00 € au lieu de 1 119 €
- Apple iPhone 17 Pro 256 Go à 1 198,99 €
- Apple iPhone Air 256 Go à 949,00 € au lieu de 1 329 €
- Apple iPhone 17e 256 Go à 719,00 € au lieu de 869 €
Quel iPhone choisir dans cette fenêtre de prix ?
L’intérêt de cette sélection tient autant au positionnement des prix qu’aux différences entre les modèles. Dans notre test de l’iPhone 17, nous avions notamment apprécié son écran ProMotion 120 Hz et son équilibre général. Notre essai de l’iPhone Air mettait en avant sa finesse et sa légèreté, avec des compromis plus marqués sur l’autonomie et la polyvalence photo.
- Apple iPhone 17 : à 949,00 € chez Amazon contre 1 119 € désormais chez Apple, il garde un écran OLED 6,3 pouces ProMotion 120 Hz, la puce A19 et un double module photo Fusion 48 MP.
- Apple iPhone 17 Pro : à 1 198,99 €, il reste une option compacte haut de gamme avec puce A19 Pro, écran 120 Hz et trio de caméras 48 MP ; notre test du 17 Pro soulignait aussi les progrès sur la gestion de la chauffe.
- Apple iPhone Air : à 949,00 € contre 1 329 € chez Apple, c’est le plus gros écart de la sélection. Son châssis de 5,64 mm et 165 g vise ceux qui privilégient finesse et grand écran 6,5 pouces, en acceptant l’eSIM uniquement et un seul capteur arrière.
- Apple iPhone 17e : à 719,00 € contre 869 € chez Apple, il revient à son ancien tarif officiel. Notre test du 17e relevait sa puce A19, MagSafe et son stockage de base de 256 Go, avec un écran toujours limité à 60 Hz.
Apple a relevé trois de ses anciens modèles hier ; Amazon affiche encore les prix ci-dessous au moment de publication.
Pourquoi ces prix Amazon ressortent autant après la keynote Apple
Le 9 septembre, Apple a augmenté de 150 € l’iPhone 17 256 Go et l’iPhone 17e 256 Go, tandis que l’iPhone Air 256 Go a pris 100 €. Avec les tarifs Amazon fournis pour cette sélection, l’écart atteint aujourd’hui 170 € sur l’iPhone 17, 380 € sur l’iPhone Air et 150 € sur l’iPhone 17e.
Le cas de l’iPhone 17 Pro est différent : cette sélection le compare à 1 198,99 € chez Amazon, tandis que le nouvel iPhone 18 Pro démarre à 1 479 €. Nous relevions hier que les stocks déjà présents chez les revendeurs pouvaient encore s’écouler aux tarifs précédents ; le moment exact d’une éventuelle répercussion chez Amazon reste toutefois impossible à prévoir.
Prix des iPhone chez Amazon : les réponses aux questions utiles
Pourquoi l’iPhone 17 est-il à 949 € chez Amazon alors qu’Apple l’affiche à 1 119 € ?
Apple a relevé son prix officiel de 969 € à 1 119 € le 9 septembre 2026. Au moment de publication, Amazon affiche encore le modèle 256 Go à 949 €, soit 170 € de moins que le nouveau tarif Apple.
Pourquoi l’iPhone 17 Pro n’a-t-il pas de nouveau prix Apple dans cette sélection ?
Le 1 479 € indiqué correspond au nouvel iPhone 18 Pro, pas à un prix barré de l’iPhone 17 Pro. Le 17 Pro est simplement affiché à 1 198,99 € chez Amazon dans cette sélection.
Quel iPhone de cette sélection présente le plus gros écart avec le nouveau prix Apple ?
L’iPhone Air 256 Go affiche l’écart le plus important : 949 € chez Amazon contre 1 329 € chez Apple, soit 380 €. L’iPhone 17e est le plus accessible à 719 €.
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