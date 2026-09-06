Ce Wielio appartient à la famille des vidéoprojecteurs connectés d'entrée de gamme, ceux qui misent sur la simplicité d'installation plutôt que sur la performance pure. Il affiche une définition native Full HD 1080p, accepte les sources jusqu'en 4K et embarque son propre système Android, ce qui évite d'ajouter une clé de streaming ou un boîtier externe. Amazon l'affiche à 99,99 €, avec un coupon à cocher sur la fiche produit qui ramène le montant réglé à 94,99 €, contre 259,99 € en prix de référence. Le plus prudent reste de vérifier la présence du coupon sur la fiche Amazon avant de valider votre panier, car ce type d'avantage disparaît sans préavis.

L'offre vise en priorité celles et ceux qui cherchent un grand écran d'appoint, pour une chambre étudiante, une pièce secondaire ou des soirées ponctuelles en famille, sans immobiliser plusieurs centaines d'euros dans une installation permanente.