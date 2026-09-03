Entre les derniers achats de rentrée et l'envie de changer d'équipement avant l'automne, c'est le bon moment pour repérer les bonnes affaires. Amazon multiplie les ventes flash sur la tech, avec des remises qui vont du PC portable au petit accessoire du quotidien.

Dans cette sélection du jour, on retrouve des ordinateurs portables pour l'école ou le télétravail, une tablette Samsung, deux smartphones récents, un aspirateur connecté et même un vidéoprojecteur pour les soirées ciné à la maison. Voici les 10 offres à ne pas laisser filer.