Alors que les prix des puces mémoire repartent nettement à la hausse depuis plusieurs mois, Amazon casse le prix du SSD NVMe WD Red SN700 en version 2 To, désormais affiché à 331,39 € au lieu de 492,55 €. Un modèle pensé pour les NAS sollicités en continu, à saisir avant que les tarifs du stockage flash ne repartent à la hausse.
Conçu spécifiquement pour accompagner les serveurs NAS fonctionnant sans interruption, le WD Red SN700 mise avant tout sur l'endurance et la stabilité plutôt que sur la course aux débits records. Cette déclinaison de 2 To, que l'on retrouve actuellement en promotion sur Amazon, s'adresse en priorité aux utilisateurs qui souhaitent accélérer l'accès aux données de leur stockage réseau sans sacrifier la fiabilité sur la durée. Profitez-en dès maintenant sur la fiche produit Amazon avant que le stock ne s'épuise.
Dans un contexte où la mémoire flash se fait plus chère à cause d'une demande mondiale en forte croissance, ce type de remise de 33 % sur un SSD orienté NAS mérite d'être relevé avant de repasser à un tarif plus classique.
Pourquoi choisir le SSD NVMe WD Red SN700 2 To ?
- Une remise de 33 % : le SSD passe de 492,55 € à 331,39 €, un niveau de prix rarement observé sur ce modèle orienté NAS.
- Un usage 24/7 pensé pour durer : l'endurance annoncée dépasse largement celle d'un SSD grand public classique, conçu pour un fonctionnement continu.
- Une capacité confortable : 2 To suffisent à la grande majorité des configurations de stockage réseau domestiques ou de petite structure.
Un SSD pensé pour la continuité de service
Le WD Red SN700 s'appuie sur une interface PCIe 3.0 en quatre voies au format NVMe, avec des débits annoncés jusqu'à 3 400 Mo/s en lecture et environ 2 900 Mo/s en écriture séquentielle. Dans son test consacré à ce SSD, la rédaction Clubic soulignait déjà de bonnes performances générales ainsi qu'une endurance remarquable, deux qualités précieuses pour un disque appelé à fonctionner sans interruption. Le format M.2 2280 permet une intégration directe dans les NAS compatibles NVMe, que ce soit pour accélérer un cache ou pour servir de volume principal sur des tâches gourmandes en lecture comme en écriture. Cette version 2 To convient particulièrement aux foyers connectés ou aux petites structures qui multiplient les accès simultanés à leurs données.
Face à la concurrence, un positionnement clair
Face à des SSD grand public souvent plus abordables mais non calibrés pour un usage continu, le WD Red SN700 mise sur sa robustesse annoncée plutôt que sur la vitesse brute, avec une gamme de capacités allant jusqu'à 4 To pour s'adapter à différentes configurations de NAS. Il n'apporte en revanche aucun avantage particulier à un usage bureautique classique, où un SSD NVMe standard remplit déjà largement le contrat.
✅ Les points forts
- Une remise de 33 % sur un SSD pensé pour durer
- Une endurance élevée, adaptée aux usages NAS intensifs
- Des débits séquentiels rapides pour une interface PCIe 3.0
- Une garantie constructeur de 5 ans
- Une capacité de 2 To suffisante pour la majorité des configurations domestiques
❌ Les limites
- Une interface PCIe 3.0, moins rapide que les SSD PCIe 4.0 les plus récents
- Des performances en retrait sur les petits fichiers et l'accès aléatoire
- Aucun dissipateur thermique fourni avec le SSD
- Un tarif qui reste élevé hors promotion face à des SSD grand public équivalents
Le SSD NVMe WD Red SN700 2 To à 331,39 € chez Amazon, une offre à saisir avant qu'elle ne s'arrête !
Ce SSD WD Red SN700 2 To s'adresse en priorité aux propriétaires de NAS qui veulent gagner en réactivité sans multiplier les risques de panne, dans un contexte où les prix du stockage flash ont plutôt tendance à grimper ces derniers mois. À 331,39 €, la remise de 33 % permet d'accéder à un modèle taillé pour la durée à un tarif nettement plus abordable qu'à l'accoutumée.
Les utilisateurs en quête d'un simple SSD d'appoint pour un usage bureautique ou gaming peuvent en revanche se tourner vers des références PCIe 4.0 plus rapides et parfois moins chères, ce modèle n'ayant pas été pensé pour ce type d'usage. Pour un NAS sollicité au quotidien, en revanche, cette offre Amazon reste une option solide à surveiller avant qu'elle ne prenne fin, d'autant plus dans un marché du stockage flash où les prix ont plutôt tendance à remonter.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à-50% pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €
- Promo Verisure : un diagnostic 100% offert pour toute demande de devis !