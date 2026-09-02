Conçu spécifiquement pour accompagner les serveurs NAS fonctionnant sans interruption, le WD Red SN700 mise avant tout sur l'endurance et la stabilité plutôt que sur la course aux débits records. Cette déclinaison de 2 To, que l'on retrouve actuellement en promotion sur Amazon, s'adresse en priorité aux utilisateurs qui souhaitent accélérer l'accès aux données de leur stockage réseau sans sacrifier la fiabilité sur la durée. Profitez-en dès maintenant sur la fiche produit Amazon avant que le stock ne s'épuise.

Dans un contexte où la mémoire flash se fait plus chère à cause d'une demande mondiale en forte croissance, ce type de remise de 33 % sur un SSD orienté NAS mérite d'être relevé avant de repasser à un tarif plus classique.