La rentrée est souvent l'occasion de repenser son espace de jeu ou de travail, et un grand écran OLED peut clairement changer la donne. Le LG UltraGear 39GX900A-B, doté d'une dalle incurvée de 39 pouces et d'une fréquence de 240 Hz, profite justement d'une réduction notable chez Amazon.
Le LG UltraGear 39GX900A-B s'adresse avant tout aux joueurs qui souhaitent un poste de jeu immersif sans multiplier les écrans. Avec sa dalle OLED incurvée de 39 pouces au format 21:9, il combine une large surface d'affichage et un confort visuel pensé pour les sessions prolongées. Cet écran gaming premium profite en ce moment d'une réduction de 400 euros par rapport à son prix conseillé, ce qui le rend nettement plus accessible qu'à son lancement. Nous vous détaillons cette offre disponible chez Amazon, un choix pertinent pour celles et ceux qui hésitaient encore à franchir le pas vers l'OLED.
Reste à savoir si ce moniteur tient ses promesses au quotidien, entre fiche technique séduisante et usages réels. C'est ce que nous allons détailler dans les lignes qui suivent.
Voici l'écran LG UltraGear 39GX900A-B à 849,65 € au lieu de 1 249,99 € chez Amazon !
Pourquoi choisir le LG UltraGear 39GX900A-B ?
- Dalle OLED 240 Hz : des contrastes profonds et une fluidité recherchée aussi bien pour les jeux compétitifs que pour les titres AAA.
- Format 39 pouces incurvé : une immersion renforcée, idéale pour remplacer une configuration à plusieurs écrans.
- Une remise de 400 euros : le prix passe de 1 249,99 € à 849,65 €, l'un des tarifs les plus bas constatés pour ce modèle.
Un grand écran pensé pour le gaming exigeant et le multitâche
La technologie OLED a fait ses preuves sur d'autres modèles de la gamme UltraGear : dans son comparatif des meilleurs écrans gaming, la rédaction Clubic souligne la capacité de cette dalle à offrir des noirs profonds et une réactivité proche de l'instantané, des qualités que l'on retrouve logiquement sur ce 39GX900A-B.
Avec sa définition QHD de 3440 x 1440 pixels et son temps de réponse annoncé à 0,03 ms, l'écran vise autant les joueurs compétitifs que les amateurs de jeux narratifs profitant du format 21:9. La certification DisplayHDR400 True Black et une couverture DCI-P3 de 98,5% permettent également de profiter d'un rendu colorimétrique soigné, utile pour la retouche photo, le montage vidéo ou le visionnage de contenus HDR.
Sa compatibilité FreeSync Premium Pro et G-Sync Compatible assure enfin une synchronisation fluide avec la plupart des cartes graphiques récentes, qu'elles soient signées AMD ou Nvidia.
Face à la concurrence, un rapport surface / technologie qui se démarque
Sur le segment des écrans OLED ultra-larges, peu de références combinent une telle diagonale à ce niveau de prix, les modèles concurrents en 34 ou 38 pouces coûtant souvent plus cher pour une surface moindre. Ce LG ne propose en revanche pas de résolution 4K ni de fréquence supérieure à 240 Hz, des caractéristiques réservées à des références plus onéreuses de la marque.
✅ Les points forts
- Dalle OLED incurvée de 39 pouces pour une immersion marquée
- Fréquence de 240 Hz et temps de réponse de 0,03 ms adaptés au jeu compétitif
- Certification DisplayHDR400 True Black et large couverture DCI-P3 98,5%
- Compatibilité FreeSync Premium Pro et G-Sync Compatible
- Réduction de 400 euros par rapport au prix conseillé
❌ Les limites
- Pas de résolution 4K, contrairement à certains modèles concurrents plus chers
- Format 21:9 qui demande un espace de bureau conséquent
- Risque de rémanence propre à la technologie OLED en cas d'usage bureautique intensif
- Un investissement qui reste conséquent pour un usage occasionnel
Le LG UltraGear 39GX900A-B est disponible à 849,65 € chez Amazon, une offre à vérifier avant qu'elle ne disparaisse !
Ce LG UltraGear 39GX900A-B s'adresse aux joueurs qui cherchent à s'équiper d'un écran immersif sans multiplier les moniteurs, et qui valorisent la réactivité propre à l'OLED. À 849,65 €, la remise appliquée par rapport au prix conseillé de 1 249,99 € en fait une option nettement plus accessible qu'à son lancement, pour une fiche technique qui reste solide sur le papier.
Les joueurs compétitifs en quête de fréquences encore plus élevées ou les amateurs de définition 4K pourront se tourner vers d'autres références de la gamme UltraGear. Pour les autres, cette offre mérite clairement d'être étudiée avant la fin de la période de rentrée.
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