Le LG UltraGear 39GX900A-B s'adresse avant tout aux joueurs qui souhaitent un poste de jeu immersif sans multiplier les écrans. Avec sa dalle OLED incurvée de 39 pouces au format 21:9, il combine une large surface d'affichage et un confort visuel pensé pour les sessions prolongées. Cet écran gaming premium profite en ce moment d'une réduction de 400 euros par rapport à son prix conseillé, ce qui le rend nettement plus accessible qu'à son lancement. Nous vous détaillons cette offre disponible chez Amazon, un choix pertinent pour celles et ceux qui hésitaient encore à franchir le pas vers l'OLED.

Reste à savoir si ce moniteur tient ses promesses au quotidien, entre fiche technique séduisante et usages réels. C'est ce que nous allons détailler dans les lignes qui suivent.