La rentrée s'accompagne souvent de nouveaux besoins côté équipement informatique, et un écran capable d'afficher de la 4K fluide peut changer l'expérience au quotidien. Amazon propose actuellement le LG UltraGear 32G810SA-W à 419,99 € au lieu de 599,99 €, une occasion d'y regarder de plus près avant de faire son choix.
Le LG UltraGear 32G810SA-W s'adresse aux joueurs comme aux professionnels en quête d'un grand écran polyvalent pour leur bureau. Sa diagonale de 32 pouces et sa définition 4K UHD (3840 x 2160 pixels) permettent d'afficher davantage de contenu à l'écran, un atout autant pour les sessions de jeu que pour le télétravail ou le montage de documents côte à côte.
Ce modèle profite actuellement d'une remise chez Amazon, de quoi séduire celles et ceux qui cherchent à passer à la 4K sans sacrifier la fluidité, grâce à ses 144 Hz de rafraîchissement et à son temps de réponse de 1 ms. Sa connectique complète, avec HDMI 2.1, DisplayPort et USB-C, lui permet de s'adapter aussi bien à un PC qu'à une console récente.
Pourquoi choisir le LG UltraGear 32G810SA-W ?
- Un tarif attractif : à 419,99 €, ce moniteur 4K 144 Hz devient plus accessible qu'à son prix conseillé de 599,99 €.
- Une définition confortable : la résolution UHD 3840 x 2160 pixels convient aussi bien au jeu qu'au multitâche.
- Une compatibilité étendue : FreeSync Premium et G-Sync Compatible limitent les déchirures d'image, que la configuration embarque une carte AMD ou NVIDIA.
Un écran taillé pour le jeu comme pour la productivité
La dalle IPS de 31,5 pouces affiche une définition 4K UHD accompagnée d'un temps de réponse de 1 ms et d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, deux caractéristiques recherchées pour le jeu compétitif comme pour les titres plus exigeants visuellement. La compatibilité DisplayHDR 400 et la couverture de 95 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 permettent d'obtenir des couleurs fidèles et un bon contraste, utiles aussi bien en jeu qu'en retouche photo ou vidéo.
Dans son comparatif des meilleurs écrans PC, la rédaction Clubic soulignait déjà l'intérêt des dalles IPS 4K 144 Hz de la gamme UltraGear, à l'image du LG UltraGear 32GR93U-B testé par ses équipes, une référence proche par sa définition et sa fréquence de rafraîchissement. Le pied ajustable en hauteur, inclinaison, pivot et rotation permet par ailleurs d'adapter la position de l'écran à son poste de travail, un point non négligeable pour limiter la fatigue visuelle lors de longues sessions.
Une option parmi d'autres dans la gamme UltraGear
Le LG UltraGear 32G810SA-W n'est pas le modèle le plus performant de la gamme, les versions OLED ou celles affichant des fréquences supérieures à 240 Hz restant réservées à des budgets plus élevés. Il représente en revanche un compromis pertinent pour qui cherche à passer à la 4K 144 Hz sans investir dans une dalle OLED ni dans une fréquence de rafraîchissement extrême.
✅ Les points forts
- Une définition 4K UHD confortable sur une diagonale de 32 pouces
- Un taux de rafraîchissement de 144 Hz avec un temps de réponse de 1 ms
- Une compatibilité FreeSync Premium et G-Sync Compatible
- Un pied ergonomique réglable en hauteur, inclinaison, pivot et rotation
- Une couverture colorimétrique DCI-P3 à 95 %, utile aussi hors du jeu
❌ Les limites
- L'absence de dalle OLED, réservée à des modèles plus onéreux de la gamme
- Une fréquence de 144 Hz qui n'est pas la plus élevée du marché pour le jeu compétitif
- Une connectique à vérifier selon sa configuration (HDMI 2.1, DisplayPort, USB-C)
- Un tarif qui, même réduit, reste un investissement pour un simple écran d'appoint
Le LG UltraGear 32G810SA-W est disponible à 419,99 € chez Amazon, sous réserve des stocks disponibles.
Ce LG UltraGear 32G810SA-W convainc par son équilibre entre définition, fluidité et confort de couleurs, à un tarif qui, à 419,99 €, redevient compétitif face à des concurrents équivalents sur le segment des écrans 4K 144 Hz. Il s'adresse en priorité aux joueurs occasionnels comme aux utilisateurs polyvalents qui cherchent un grand écran 4K pour la rentrée, sans pour autant se tourner vers une dalle OLED plus coûteuse.
Les amateurs de jeu compétitif exigeant des fréquences très élevées ou une dalle OLED pourront se tourner vers d'autres références de la gamme UltraGear. Pour les autres, cette offre mérite d'être suivie de près tant que la remise reste disponible chez Amazon, en gardant à l'esprit qu'un tarif promotionnel peut évoluer sans préavis.
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