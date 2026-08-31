Le LG UltraGear 32G810SA-W s'adresse aux joueurs comme aux professionnels en quête d'un grand écran polyvalent pour leur bureau. Sa diagonale de 32 pouces et sa définition 4K UHD (3840 x 2160 pixels) permettent d'afficher davantage de contenu à l'écran, un atout autant pour les sessions de jeu que pour le télétravail ou le montage de documents côte à côte.

Ce modèle profite actuellement d'une remise chez Amazon, de quoi séduire celles et ceux qui cherchent à passer à la 4K sans sacrifier la fluidité, grâce à ses 144 Hz de rafraîchissement et à son temps de réponse de 1 ms. Sa connectique complète, avec HDMI 2.1, DisplayPort et USB-C, lui permet de s'adapter aussi bien à un PC qu'à une console récente.