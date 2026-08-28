Lancé fin 2024, le Mac mini M4 a longtemps incarné l'entrée de gamme la plus accessible de la marque à la pomme, avant qu'Apple ne retire sa configuration 256 Go de son propre site en juin dernier. Sur l'Apple Store, il faut désormais compter 1049 € pour la version la moins chère du Mac mini, ce qui rend d'autant plus intéressant ce modèle proposé par Amazon à son ancien tarif. Avec sa puce M4 (10 cœurs CPU, 10 cœurs GPU), ses 16 Go de mémoire unifiée et ses 256 Go de stockage SSD, cette configuration reste taillée pour la bureautique, la navigation, la retouche photo légère et les premiers pas dans l'IA locale sous macOS. Ce bon plan s'adresse avant tout à ceux qui veulent entrer dans l'écosystème Apple sans attendre ni payer le surcoût du tout nouveau M6.

Cette offre intervient d'ailleurs quelques jours seulement après l'annonce officielle du nouveau Mac mini M6, dont le tarif de départ grimpe à 1 049 € pour une configuration équivalente en mémoire et en stockage.