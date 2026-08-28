Apple vient de faire basculer sa gamme Mac mini vers la puce M6, avec un ticket d'entrée désormais fixé à 1049€. Amazon, de son côté, continue d'écouler l'ancien Mac mini M4 à son tarif de lancement de 699€, une fenêtre qui ne devrait pas rester ouverte très longtemps.
Lancé fin 2024, le Mac mini M4 a longtemps incarné l'entrée de gamme la plus accessible de la marque à la pomme, avant qu'Apple ne retire sa configuration 256 Go de son propre site en juin dernier. Sur l'Apple Store, il faut désormais compter 1049 € pour la version la moins chère du Mac mini, ce qui rend d'autant plus intéressant ce modèle proposé par Amazon à son ancien tarif. Avec sa puce M4 (10 cœurs CPU, 10 cœurs GPU), ses 16 Go de mémoire unifiée et ses 256 Go de stockage SSD, cette configuration reste taillée pour la bureautique, la navigation, la retouche photo légère et les premiers pas dans l'IA locale sous macOS. Ce bon plan s'adresse avant tout à ceux qui veulent entrer dans l'écosystème Apple sans attendre ni payer le surcoût du tout nouveau M6.
Cette offre intervient d'ailleurs quelques jours seulement après l'annonce officielle du nouveau Mac mini M6, dont le tarif de départ grimpe à 1 049 € pour une configuration équivalente en mémoire et en stockage.
Pourquoi choisir le Mac mini M4 ?
- Un vrai retour au prix de lancement : 699 € au lieu des 949 € désormais affichés sur l'Apple Store pour l'entrée de gamme, soit 250 € d'économie immédiate.
- Une fenêtre qui se referme : avec l'arrivée du Mac mini M6 dès 1 049 €, cette configuration M4 à ce tarif ne devrait plus être reconduite très longtemps.
- Une puissance encore largement suffisante : la puce M4 reste compatible Apple Intelligence et gère sans peine la bureautique, la navigation et l'IA locale légère.
Un compact pensé pour le quotidien et les premiers usages de l'IA sur Mac
Dans son format inchangé, à peine plus volumineux qu'une Apple TV, le Mac mini M4 embarque une puce 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU qui s'est révélée particulièrement sobre et silencieuse dans notre test Clubic consacré à ce modèle. Les 16 Go de mémoire unifiée et le port Gigabit Ethernet suffisent largement pour du télétravail, de la bureautique avancée ou de la retouche photo occasionnelle.
Mac mini M6 ou M4 : ce que l'ancien modèle ne propose plus
Face au Mac mini M6, annoncé avec une puce gravée en 2 nanomètres, du Wi-Fi 7 et de l'Ethernet 2,5 Gigabit, ce M4 accuse forcément le coup sur la connectique et la puissance brute. Il conserve toutefois l'essentiel pour un usage courant, à un tarif inférieur de 350 € au ticket d'entrée du nouveau modèle.
✅ Les points forts
- Un tarif redescendu à 699 €, soit 250 € de moins que le prix actuellement affiché par Apple
- Compatible Apple Intelligence dès la sortie de la boîte
- Format ultra compact et fonctionnement silencieux, confirmés par notre test
- Puce M4 largement suffisante pour la bureautique, la création légère et l'IA locale de base
- Un vrai ticket d'entrée dans l'écosystème macOS, sans attendre le surcoût du M6
❌ Les limites
- Puce M4 nettement moins véloce que le nouveau M6, en particulier pour l'IA générative locale
- Connectique en retrait : Ethernet Gigabit et Wi-Fi 6E, contre du 2,5 Gigabit et du Wi-Fi 7 sur le M6
- Stockage limité à 256 Go, non évolutif une fois l'appareil acheté
- Délais de livraison chez Amazon annoncés comme variables : mieux vaut vérifier la date avant de valider la commande
Ce Mac mini M4 à 699 € s'adresse en priorité à ceux qui veulent découvrir macOS ou remplacer un ordinateur vieillissant sans s'aligner sur les 1 049 € désormais demandés pour un Mac mini M6. Les étudiants, les profils bureautiques et les curieux d'IA locale y trouveront une machine compacte, silencieuse et déjà éprouvée dans nos colonnes.
Les créateurs de contenus exigeants ou les utilisateurs qui misent sur plusieurs années d'usage intensif auront en revanche intérêt à regarder du côté du nouveau M6, plus véloce et mieux connecté. Pour tous les autres, ce retour ponctuel au tarif de lancement mérite d'être surveillé de près avant qu'Apple ne tourne définitivement la page du M4.
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