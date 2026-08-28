Lancé à l'été 2025, le XGIMI MoGo 4 Laser est la version la plus lumineuse de la gamme MoGo 4, avec une source triple laser qui grimpe à 550 lumens ISO contre 450 pour la déclinaison LED. Vendu 529 € chez Amazon au lieu de 749 €, il s'adresse à un public précis : celui qui veut un grand écran sans sacrifier une pièce entière à une télévision fixe. Sa compacité et sa batterie intégrée en font un compagnon crédible pour un logement étudiant, où l'espace et la mobilité comptent parfois plus que la taille de la dalle. Il est possible de consulter dès maintenant l'offre XGIMI MoGo 4 Laser chez Amazon pour vérifier la disponibilité en stock.

Ce tarif reste supérieur au meilleur prix observé plus tôt cet été sur une autre enseigne, mais il concerne ici une vente assurée par Amazon, avec les délais de livraison et le service client propres à la marketplace. Les prix des vidéoprojecteurs portables fluctuant régulièrement selon les périodes commerciales, mieux vaut vérifier le tarif affiché au moment de l'achat.