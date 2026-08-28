À quelques jours de la rentrée, un vidéoprojecteur portable peut remplacer une télévision encombrante dans un studio ou une chambre partagée. Le XGIMI MoGo 4 Laser passe justement à 529 € chez Amazon au lieu de 749 €, une offre que nous avons voulu analyser avant de vous la recommander.
Lancé à l'été 2025, le XGIMI MoGo 4 Laser est la version la plus lumineuse de la gamme MoGo 4, avec une source triple laser qui grimpe à 550 lumens ISO contre 450 pour la déclinaison LED. Vendu 529 € chez Amazon au lieu de 749 €, il s'adresse à un public précis : celui qui veut un grand écran sans sacrifier une pièce entière à une télévision fixe. Sa compacité et sa batterie intégrée en font un compagnon crédible pour un logement étudiant, où l'espace et la mobilité comptent parfois plus que la taille de la dalle. Il est possible de consulter dès maintenant l'offre XGIMI MoGo 4 Laser chez Amazon pour vérifier la disponibilité en stock.
Ce tarif reste supérieur au meilleur prix observé plus tôt cet été sur une autre enseigne, mais il concerne ici une vente assurée par Amazon, avec les délais de livraison et le service client propres à la marketplace. Les prix des vidéoprojecteurs portables fluctuant régulièrement selon les périodes commerciales, mieux vaut vérifier le tarif affiché au moment de l'achat.
Pourquoi choisir le XGIMI MoGo 4 Laser ?
- Luminosité renforcée : la source triple laser atteint 550 lumens ISO, un gain de 100 lumens par rapport à la version LED du même modèle.
- Autonomie nomade : la batterie intégrée assure environ 2h30 de lecture vidéo, largement de quoi tenir un film sans recharge.
- Son Harman Kardon intégré : deux haut-parleurs de 6 W chacun suffisent pour une soirée film sans enceinte externe.
Un format pensé pour un usage nomade et compact
Sur le papier, le MoGo 4 Laser coche les cases attendues d'un vidéoprojecteur portable moderne : mise au point automatique, correction de trapèze et rotation à 360° pour projeter aussi bien au mur qu'au plafond. Google TV est intégré nativement, avec un accès direct à Netflix sous licence et aux principales plateformes de streaming, sans boîtier externe à brancher. Dans son bon plan consacré à ce même modèle cet été, la rédaction Clubic évoquait une autonomie mesurée de 2h30 en lecture vidéo pour une batterie de 77 Wh, suffisante pour un film complet. Pour un usage en studio ou en chambre partagée, cette autonomie couvre largement une soirée type, avec la possibilité de déplacer l'appareil d'une pièce à l'autre sans câble.
Ce que le MoGo 4 Laser ne remplace pas
Ce vidéoprojecteur ne se substitue pas à un modèle home cinéma fixe pensé pour une pièce dédiée et plongée dans le noir. Sa luminosité de 550 lumens ISO convient bien à une soirée, mais reste limitée face à une lumière du jour franche.
✅ Les points forts
- Format compact et léger, facile à transporter entre une chambre étudiante et un retour chez les parents
- Batterie intégrée qui affranchit d'une prise secteur systématique
- Son Harman Kardon suffisant pour une soirée film sans enceinte externe
- Google TV et Netflix sous licence directement intégrés, sans boîtier additionnel
- Filtres aimantés permettant un usage décoratif hors projection
❌ Les limites
- Luminosité qui reste modeste face à une pièce très éclairée ou en plein jour
- Autonomie de 2h30 qui peut nécessiter une recharge pour un film long
- Écart de prix avec la version LED qui peut peser sur un budget serré
- Support PowerBase vendu séparément pour prolonger l'autonomie
Le tarif à 529 € n'est pas garanti dans la durée : mieux vaut vérifier l'offre XGIMI MoGo 4 Laser chez Amazon avant qu'elle ne change.
À 529 €, le XGIMI MoGo 4 Laser s'adresse avant tout à celles et ceux qui cherchent un grand écran sans installation fixe, typiquement dans un studio ou une chambre où une télévision prendrait trop de place. La luminosité renforcée par rapport à la version LED justifie l'écart de prix pour qui veut regarder des séries en soirée sans tirer systématiquement les rideaux.
Les foyers qui disposent déjà d'un salon sombre et d'une installation home cinéma dédiée n'y trouveront pas grand intérêt, un modèle fixe plus lumineux répondra mieux à leurs besoins. Pour un usage nomade et étudiant en revanche, cette remise de 220 € mérite d'être regardée de près tant qu'elle est disponible.
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