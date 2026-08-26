Alors que les prix des composants informatiques s'envolent en cette rentrée 2026, Amazon casse le tarif du Core Ultra 7 270K Plus d'Intel, un processeur 24 cœurs capable de rivaliser avec le haut de gamme. Voici pourquoi cette configuration mérite l'attention de ceux qui envisagent une mise à niveau avant que les prix ne remontent encore.
Lancé en mars 2026 dans le cadre du rafraîchissement Arrow Lake, le Core Ultra 7 270K Plus s'est rapidement imposé comme une alternative crédible au Core Ultra 9 285K, à un tarif nettement inférieur. Amazon propose actuellement ce processeur 24 cœurs à 298,90 €, un montant qui correspond à son prix le plus bas observé sur les 30 derniers jours. Dans un contexte où le coût des composants informatiques, mémoire vive et stockage en tête, grimpe fortement depuis plusieurs mois, cette offre permet de sécuriser le cœur d'une configuration performante sans faire exploser le budget. Les personnes qui envisagent un renouvellement de PC pour la rentrée ou un usage intensif en création de contenu trouveront là une base solide, accessible via cette offre Amazon.
Reste à savoir si cette configuration convient réellement à vos usages, entre gaming, création et productivité.
Voici le Core Ultra 7 270K Plus d'Intel à 298,90 € au lieu de 344,16 € (son prix le plus bas des 30 derniers jours) chez Amazon !
Pourquoi choisir le Core Ultra 7 270K Plus d'Intel ?
- Un tarif rarement vu en France : à 298,90 €, ce processeur se positionne nettement sous les prix pratiqués par la concurrence, où il faut généralement compter plus de 360 € pour le même modèle.
- Des performances qui rivalisent avec le haut de gamme : grâce à ses 24 cœurs et sa fréquence turbo de 5,5 GHz, il dépasse le Core Ultra 9 285K dans plusieurs applications de productivité comme Cinebench ou Blender.
- Une plateforme moderne et pérenne : compatible DDR5 jusqu'à 7 200 MT/s et PCIe 5.0, le socket LGA1851 permet d'envisager de futures évolutions sans changer de carte mère.
Un processeur pensé pour la création et le multitâche exigeant
Avec ses 8 cœurs Performance et 16 cœurs Efficience, le Core Ultra 7 270K Plus s'adresse d'abord à celles et ceux qui jonglent entre plusieurs tâches lourdes, montage vidéo, rendu 3D ou compilation, sans sacrifier la réactivité au quotidien. Dans son test comparatif consacré aux Core Ultra 250K Plus et 270K Plus, la rédaction de Clubic souligne que ce dernier surprend en dépassant le Core Ultra 9 285K en single-thread comme en multi-thread, un résultat inattendu compte tenu de son positionnement tarifaire. Le processeur reste par ailleurs débloqué, ce qui autorise l'overclocking pour les utilisateurs souhaitant pousser ses performances plus loin. En jeu, les écarts avec la concurrence AMD équipée de cache 3D restent présents, mais l'expérience demeure fluide sur la grande majorité des titres récents.
Face au 285K et aux puces AMD, une proposition à part
Ce processeur n'a pas vocation à détrôner les références les plus chères du marché en jeu compétitif. En revanche, il offre un rapport performances/prix que peu de configurations équivalentes peuvent revendiquer actuellement.
✅ Les points forts
- Un prix particulièrement agressif face à la concurrence
- 24 cœurs pour une productivité solide au quotidien
- Une fréquence turbo élevée, jusqu'à 5,5 GHz
- Une plateforme DDR5 et PCIe 5.0 tournée vers l'avenir
- Un processeur débloqué, ouvert à l'overclocking
❌ Les limites
- Une consommation plus élevée que les puces AMD équivalentes
- Des performances en jeu en retrait face aux Ryzen dotés de cache 3D
- Un ventirad non fourni, à prévoir séparément
- Une carte mère compatible LGA1851 à ajouter au budget en l'absence d'équipement existant
Le Core Ultra 7 270K Plus d'Intel sous les 300 € chez Amazon, une occasion à vérifier avant qu'elle ne disparaisse.
Ce bon plan s'adresse en priorité à celles et ceux qui construisent ou renouvellent une configuration orientée productivité et création, sans vouloir sacrifier les performances en jeu. À 298,90 €, le Core Ultra 7 270K Plus s'impose comme l'une des options les plus intéressantes du marché actuellement, surtout dans un contexte où le prix des autres composants ne cesse de grimper.
Les joueurs les plus exigeants en compétitif, en quête du dernier pourcentage de performance, pourront en revanche se tourner vers les références AMD équipées de cache 3D. Pour tous les autres, cette offre Amazon mérite clairement un coup d'œil avant qu'elle ne remonte à son tarif habituel.
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