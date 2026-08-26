Lancé en mars 2026 dans le cadre du rafraîchissement Arrow Lake, le Core Ultra 7 270K Plus s'est rapidement imposé comme une alternative crédible au Core Ultra 9 285K, à un tarif nettement inférieur. Amazon propose actuellement ce processeur 24 cœurs à 298,90 €, un montant qui correspond à son prix le plus bas observé sur les 30 derniers jours. Dans un contexte où le coût des composants informatiques, mémoire vive et stockage en tête, grimpe fortement depuis plusieurs mois, cette offre permet de sécuriser le cœur d'une configuration performante sans faire exploser le budget. Les personnes qui envisagent un renouvellement de PC pour la rentrée ou un usage intensif en création de contenu trouveront là une base solide, accessible via cette offre Amazon.

Reste à savoir si cette configuration convient réellement à vos usages, entre gaming, création et productivité.