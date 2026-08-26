Après les vacances, la maison réclame souvent un grand coup de propre express, et c'est précisément le moment que choisit Amazon pour faire chuter le prix du Dyson Cyclone V10 vendu avec son adaptateur longue portée. Affiché à 379,00 € au lieu de 499,99 €, cet aspirateur-balai sans fil promet un nettoyage rapide et sans contrainte, y compris sous les meubles les plus bas, sans avoir à ressortir l'aspirateur traîneau et son câble.
Lancé en 2018, le Cyclone V10 a marqué un tournant chez Dyson en amorçant la bascule définitive vers le sans-fil, et il reste aujourd'hui un choix pertinent pour qui cherche un nettoyage rapide au quotidien plutôt qu'une session de ménage planifiée. Cette version est accompagnée de l'adaptateur Low-Reach, un embout articulé qui incline la brosse jusqu'à 90° pour glisser sous les lits et les meubles bas sans avoir à se baisser ni à démonter l'appareil.
C'est justement le genre d'accessoire qui a du sens pour les familles pressées, où ramasser les miettes du goûter ou le sable rapporté des vacances se fait en quelques secondes : l'ensemble est actuellement proposé à prix réduit sur cette fiche produit chez Amazon, pour un tarif qui s'approche de celui habituellement pratiqué sur des générations plus anciennes de la gamme.
Un argument supplémentaire pour un premier achat en aspirateur sans fil, sans avoir à sacrifier la polyvalence au quotidien.
Voici le Dyson Cyclone V10 + Low-Reach Adaptor à 379,00 € au lieu de 499,99 € chez Amazon !
Pourquoi choisir le Dyson Cyclone V10 + Low-Reach Adaptor ?
- Une remise de 120,99 € : le prix passe de 499,99 € à 379,00 €, une baisse notable sur un modèle qui reste actuellement au catalogue Dyson.
- L'adaptateur Low-Reach inclus : cet accessoire articulé permet d'atteindre les zones basses, sous canapé ou sous lit, sans effort ni contorsion.
- Un format sans fil pratique : idéal pour les nettoyages express du quotidien, sans câble à dérouler ni aspirateur traîneau à sortir.
Un aspirateur pensé pour les nettoyages express du quotidien
Le Cyclone V10 embarque un moteur numérique Dyson capable de monter jusqu'à 125 000 tours par minute, associé à une batterie lithium-ion à sept cellules qui offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie selon la brosse utilisée et le mode de puissance choisi. Dans notre test du Dyson V10 Absolute, qui repose sur la même plateforme technique que ce modèle, la rédaction de Clubic avait salué une aspiration efficace sur tous types de sols ainsi qu'une filtration combinant HEPA, mousse et technologie multicyclonique, capable de retenir une grande partie des particules fines. Ce type d'appareil convient particulièrement aux foyers avec enfants ou animaux, où il faut souvent intervenir vite entre deux tâches plutôt que consacrer une heure à une grande session de ménage. L'ajout du Low-Reach Adaptor complète bien l'ensemble pour les intérieurs comportant beaucoup de meubles bas ou de recoins difficiles d'accès.
Face aux générations plus récentes, où se situe le V10 ?
Le Cyclone V10 n'a ni l'autonomie modulable ni les capteurs de détection de poussière des modèles V15 ou Gen5, plus récents et plus onéreux, mais il conserve une aspiration solide pour un usage courant.
À ce niveau de prix, il reste une option cohérente pour qui cherche un aspirateur sans fil fiable, sans nécessairement viser les fonctionnalités les plus avancées de la marque.
✅ Les points forts
- Moteur numérique Dyson capable de monter jusqu'à 125 000 tr/min
- Adaptateur Low-Reach inclus, pratique pour les zones basses et difficiles d'accès
- Format sans fil léger et maniable, adapté aux nettoyages express
- Filtration HEPA qui limite le rejet de particules fines dans l'air ambiant
- Autonomie annoncée jusqu'à 60 minutes en mode normal
❌ Les limites
- Réservoir de 0,76 litre à vider plus fréquemment sur les grandes surfaces
- Niveau sonore d'environ 77 dB, perceptible lors d'un usage prolongé
- Autonomie réduite en mode Boost, plutôt pensé pour un nettoyage ponctuel et intensif
- Modèle plus ancien que les V15 ou Gen5, sans capteur de détection automatique de la poussière
Le stock sur cette offre Amazon peut évoluer rapidement en cette période de rentrée, mieux vaut vérifier la disponibilité du pack avant de se décider.
Ce Dyson Cyclone V10 accompagné de son adaptateur Low-Reach s'adresse avant tout aux foyers qui veulent un aspirateur sans fil réactif pour les nettoyages express, sans forcément viser les toutes dernières innovations de la marque. La remise proposée par Amazon, avec un prix qui redescend à 379,00 € au lieu de 499,99 €, rend l'appareil nettement plus accessible qu'à son lancement, tout en conservant les qualités qui ont fait la réputation du V10 depuis 2018. L'ajout de l'adaptateur bas apporte un vrai plus au quotidien pour les intérieurs encombrés de meubles, sans surcoût supplémentaire à prévoir.
Les personnes qui recherchent une autonomie maximale, une détection automatique de la poussière ou un réservoir plus généreux auront sans doute intérêt à regarder du côté des modèles plus récents comme le V15 ou le Gen5. Pour un usage quotidien classique, avec l'avantage appréciable de l'adaptateur bas inclus dans le pack, cette offre mérite en tout cas d'être considérée avant qu'elle ne disparaisse ou que les stocks ne s'amenuisent.
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