Lancé en 2018, le Cyclone V10 a marqué un tournant chez Dyson en amorçant la bascule définitive vers le sans-fil, et il reste aujourd'hui un choix pertinent pour qui cherche un nettoyage rapide au quotidien plutôt qu'une session de ménage planifiée. Cette version est accompagnée de l'adaptateur Low-Reach, un embout articulé qui incline la brosse jusqu'à 90° pour glisser sous les lits et les meubles bas sans avoir à se baisser ni à démonter l'appareil.

C'est justement le genre d'accessoire qui a du sens pour les familles pressées, où ramasser les miettes du goûter ou le sable rapporté des vacances se fait en quelques secondes : l'ensemble est actuellement proposé à prix réduit sur cette fiche produit chez Amazon, pour un tarif qui s'approche de celui habituellement pratiqué sur des générations plus anciennes de la gamme.

Un argument supplémentaire pour un premier achat en aspirateur sans fil, sans avoir à sacrifier la polyvalence au quotidien.