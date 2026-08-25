Ce kit Crucial Pro DDR5 32 Go coche les cases essentielles pour qui souhaite upgrader sa configuration à l'approche de la rentrée : capacité confortable, fréquence adaptée aux usages courants et tarif encore raisonnable dans un marché de la mémoire vive de plus en plus tendu. Il s'adresse en priorité aux joueurs et créateurs qui montent ou complètent une configuration récente sans viser l'overclocking extrême.

Les utilisateurs en quête de fréquences plus élevées ou d'une garantie constructeur pérenne pourront en revanche passer leur chemin, la marque Crucial n'étant plus appelée à durer côté grand public. Pour les autres, l'occasion mérite d'être saisie avant que les derniers stocks ne s'épuisent.