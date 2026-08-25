Micron a officiellement mis un terme à l'activité grand public de sa marque Crucial, et les stocks de mémoire vive s'amenuisent semaine après semaine. Ce kit DDR5 32 Go (2x16 Go) 6000 MHz CL36 se négocie actuellement à 389,99 € au lieu de 499,99 € chez Amazon, une fenêtre qui pourrait bien se refermer plus vite que prévu.
Compatible avec les plateformes Intel XMP 3.0 et AMD EXPO, ce kit s'adresse aux joueurs comme aux amateurs de montage vidéo ou de développement qui cherchent une base fiable pour leur configuration, sans dépendre des références les plus chères du marché.
Voici le Crucial Pro RAM DDR5 32 Go (2x16 Go) 6000 MHz CL36 à 389,99 € au lieu de 499,99 € chez Amazon !
Pourquoi choisir le Crucial Pro RAM DDR5 32 Go (2x16 Go) 6000 MHz CL36 ?
- Un prix qui résiste à la pénurie : à 389,99 € au lieu de 499,99 €, ce kit reste accessible alors que la majorité des références DDR5 voient leurs tarifs grimper depuis plusieurs mois.
- Une compatibilité étendue : le support natif d'Intel XMP 3.0 et d'AMD EXPO permet une installation simple, sans réglage manuel complexe, sur la plupart des configurations récentes.
- Des stocks en voie de disparition : Micron ayant cessé d'alimenter les circuits de distribution grand public sous la marque Crucial, chaque kit encore en vente fait partie des derniers exemplaires disponibles.
Une base solide pour le gaming et la création
Avec ses 32 Go répartis en deux modules de 16 Go, ce kit vise le double canal recommandé pour tirer le meilleur parti des processeurs Intel et AMD récents. La fréquence de 6000 MHz associée à un CAS Latency de 36 offre un compromis équilibré entre bande passante et réactivité, suffisant pour le jeu, le multitâche exigeant ou les logiciels de montage. Comme le rappelle la rédaction de Clubic dans son analyse consacrée à la pénurie de mémoire vive, ce kit Crucial Pro DDR5 fait partie des rares références encore disponibles alors que les réassorts se font plus espacés sur l'ensemble du marché. Son habillage en aluminium noir, sobre et sans rétroéclairage, conviendra aussi bien à une configuration gaming qu'à un poste de travail plus discret.
Un kit à part dans un marché sous tension
Ce kit ne rivalise pas avec les références les plus rapides du marché, pensées pour l'overclocking extrême, mais il coche l'essentiel pour une configuration polyvalente. Sa disponibilité limitée en fait davantage une opportunité ponctuelle qu'une référence de long terme, la marque Crucial n'étant plus réapprovisionnée côté grand public.
✅ Les points forts
- Un tarif encore contenu malgré la flambée généralisée des prix de la DDR5
- Une compatibilité native avec Intel XMP 3.0 et AMD EXPO
- Un kit prêt à l'emploi en dual channel, sans configuration complexe
- Le savoir faire de Micron, fabricant de mémoire depuis plus de quarante ans
- Un design sobre en aluminium noir qui s'intègre dans toutes les configurations
❌ Les limites
- La marque Crucial ne sera plus distribuée aux particuliers après l'écoulement des stocks actuels
- Une fréquence de 6000 MHz qui reste dans la moyenne, loin des kits les plus rapides
- Une disponibilité incertaine, avec un risque de rupture sans réapprovisionnement possible
- Une garantie à vie qui pourrait se traduire par un simple remboursement faute de pièces de remplacement en stock
Le stock du Crucial Pro RAM DDR5 32 Go (2x16 Go) 6000 MHz CL36 s'amenuise, mieux vaut vérifier sa disponibilité chez Amazon sans trop attendre !
Ce kit Crucial Pro DDR5 32 Go coche les cases essentielles pour qui souhaite upgrader sa configuration à l'approche de la rentrée : capacité confortable, fréquence adaptée aux usages courants et tarif encore raisonnable dans un marché de la mémoire vive de plus en plus tendu. Il s'adresse en priorité aux joueurs et créateurs qui montent ou complètent une configuration récente sans viser l'overclocking extrême.
Les utilisateurs en quête de fréquences plus élevées ou d'une garantie constructeur pérenne pourront en revanche passer leur chemin, la marque Crucial n'étant plus appelée à durer côté grand public. Pour les autres, l'occasion mérite d'être saisie avant que les derniers stocks ne s'épuisent.
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