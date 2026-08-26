L'été 2026 aura marqué les esprits par la multiplication des épisodes de forte chaleur et par la tension inédite qui en a découlé sur les rayons ventilateurs. Le Rowenta Eole Silence Force VU7025F0 fait partie de ces références qui ont particulièrement souffert des ruptures de stock ces derniers mois, et sa disponibilité retrouvée à prix réduit mérite qu'on s'y attarde. Ce modèle colonne mise avant tout sur la discrétion sonore plutôt que sur la puissance brute, un choix qui séduit surtout celles et ceux qui comptent l'utiliser la nuit ou en télétravail. La fiche produit chez Amazon permet actuellement de repartir avec l'appareil à 99,99 € au lieu de 109,99 €.

Reste à savoir si cet achat a du sens à quelques semaines de l'automne, ou s'il vaut mieux le voir comme une anticipation raisonnable pour l'été prochain.