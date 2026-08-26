Amazon poursuit la démocratisation de sa liseuse couleur en appliquant une nouvelle baisse de prix sur la Kindle Colorsoft, quelques semaines avant la rentrée. Lancée en 2025, cette version 16 Go conserve l'essentiel de la technologie Kaleido inaugurée sur l'édition Signature, à savoir un écran E Ink capable d'afficher des couvertures, bandes dessinées et surlignages en couleur. Ce positionnement séduira surtout les lecteurs curieux de diversifier leurs contenus sans investir immédiatement dans la version la plus complète de la gamme. Il est possible de consulter les caractéristiques actualisées et le prix en vigueur directement sur la fiche produit Amazon, où l'offre reste visible tant que le stock n'est pas épuisé.

Ce modèle 16 Go se distingue de la Signature Edition par l'absence de recharge sans fil, mais reprend le même confort de lecture et la même certification étanche. Pour un premier achat de liseuse couleur, l'écart de prix avec la version haut de gamme rend l'arbitrage particulièrement intéressant.