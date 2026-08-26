La rentrée approche et c'est justement le moment que choisit Amazon pour faire chuter le prix de sa liseuse couleur. La Kindle Colorsoft passe à 199,99 €, une occasion à examiner avec le recul qu'elle mérite.
Amazon poursuit la démocratisation de sa liseuse couleur en appliquant une nouvelle baisse de prix sur la Kindle Colorsoft, quelques semaines avant la rentrée. Lancée en 2025, cette version 16 Go conserve l'essentiel de la technologie Kaleido inaugurée sur l'édition Signature, à savoir un écran E Ink capable d'afficher des couvertures, bandes dessinées et surlignages en couleur. Ce positionnement séduira surtout les lecteurs curieux de diversifier leurs contenus sans investir immédiatement dans la version la plus complète de la gamme. Il est possible de consulter les caractéristiques actualisées et le prix en vigueur directement sur la fiche produit Amazon, où l'offre reste visible tant que le stock n'est pas épuisé.
Ce modèle 16 Go se distingue de la Signature Edition par l'absence de recharge sans fil, mais reprend le même confort de lecture et la même certification étanche. Pour un premier achat de liseuse couleur, l'écart de prix avec la version haut de gamme rend l'arbitrage particulièrement intéressant.
Voici la Kindle Colorsoft (nouvelle génération) 16 Go à 199,99 € au lieu de 299,99 € chez Amazon !
Pourquoi choisir la Kindle Colorsoft ?
- Écran couleur inédit chez Amazon : grâce à la dalle E Ink Kaleido de 7 pouces, les couvertures, bandes dessinées et mangas gagnent en relief sans sacrifier le confort de lecture des textes en noir et blanc.
- Éclairage chaud réglable : le système FrontLight ajuste la température de la lumière du blanc froid à l'ambre, ce qui limite la fatigue oculaire lors des sessions de lecture en soirée.
- Étanchéité IPX8 : la liseuse résiste aux éclaboussures et à une immersion accidentelle, un atout appréciable pour lire au bord de l'eau ou dans le bain sans stress.
Une liseuse pensée pour varier les lectures
Avec ses 16 Go de stockage, la Kindle Colorsoft permet d'emporter plusieurs milliers d'ouvrages sans jamais se soucier de la place disponible. Le confort de lecture reste proche de celui du papier, un point sur lequel la rédaction de Clubic insistait déjà dans son test de l'édition Signature, dotée de la même dalle Kaleido. L'autonomie annoncée de plusieurs semaines convient bien aux usages quotidiens modérés, à raison d'une trentaine de minutes de lecture par jour. Les étudiants ainsi que les lecteurs de bandes dessinées ou de mangas devraient particulièrement apprécier ce nouvel usage de la couleur au quotidien.
Face à la concurrence, un positionnement clair
Face aux liseuses couleur de Kobo ou Boox, la Kindle Colorsoft mise sur la simplicité et l'écosystème Amazon plutôt que sur la personnalisation poussée. Elle n'offre en revanche pas de recharge sans fil ni de haut-parleurs intégrés, deux fonctions réservées à la version Signature Edition, plus onéreuse.
✅ Les points forts
- Écran couleur Kaleido inédit sur ce segment de prix chez Amazon
- Éclairage chaud réglable, confortable même en soirée
- Étanchéité IPX8 rassurante au quotidien
- Stockage de 16 Go suffisant pour la majorité des usages
- Prix particulièrement attractif pour une liseuse couleur récente
❌ Les limites
- Pas de recharge sans fil, contrairement à la Signature Edition
- Absence de haut-parleurs intégrés pour l'écoute de livres audio
- Rendu des couleurs moins vif qu'un écran LCD classique
- 16 Go peuvent s'avérer justes pour une bibliothèque de bandes dessinées volumineuse
La Kindle Colorsoft (nouvelle génération) 16 Go à 199,99 € chez Amazon : vérifiez la disponibilité avant la rentrée !
À 199,99 €, la Kindle Colorsoft version 16 Go s'adresse avant tout aux lecteurs curieux de découvrir la couleur sans faire exploser leur budget, notamment pour les bandes dessinées, les mangas ou les couvertures de romans. Le compromis reste cohérent pour un usage quotidien de lecture de texte, où l'écran conserve tout le confort attendu d'une liseuse Amazon. Les familles préparant la rentrée y trouveront également un argument supplémentaire, entre lecture scolaire et loisir.
Les amateurs de fonctions avancées, comme la recharge sans fil ou un stockage plus généreux, se tourneront plutôt vers la Signature Edition ou vers un autre modèle de la gamme Kindle. Pour une première liseuse couleur ou un usage occasionnel, cette offre mérite en tout cas d'être étudiée avant la fin de la promotion, les stocks pouvant s'écouler rapidement sur ce type de bon plan.
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