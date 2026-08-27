Le Lefant M210 Pro s'inscrit dans la catégorie des robots aspirateurs d'entrée de gamme, pensés pour automatiser l'essentiel sans complexité. Avec la rentrée, de nombreux foyers cherchent moins un robot unique pour toute la maison qu'un appareil dédié à une pièce précise, cuisine, entrée ou chambre. C'est justement le terrain de jeu de ce modèle compact, dont l'offre est actuellement disponible à prix réduit chez Amazon Il s'adresse en priorité aux propriétaires d'animaux et aux petites surfaces, pour qui un robot polyvalent haut de gamme serait surdimensionné.

Plutôt que de remplacer un robot principal, il vient épauler l'entretien quotidien d'un espace restreint, un usage qui prend tout son sens à la rentrée, quand le temps libre se fait plus rare.