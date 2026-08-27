À l'approche de la rentrée, Amazon multiplie les réductions sur des références qui permettent de s'équiper avant la reprise du travail ou des cours. Ordinateurs portables, smartphone, mémoire vive ou téléviseur : la sélection couvre l'équipement informatique du quotidien à des tarifs revus à la baisse.

S'y ajoutent des produits pensés pour la maison connectée, l'entretien ou les accessoires mobiles, avec des remises qui vont de quelques euros à plusieurs centaines d'euros. De quoi composer une liste de courses tech complète avant que ces offres ne disparaissent.