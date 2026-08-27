À quelques jours de la rentrée, Amazon propose une nouvelle salve de ventes flash. Quinze offres sont réunies dans cette sélection, entre high-tech, informatique et électroménager connecté, à saisir avant la fin de la fenêtre promotionnelle.
À l'approche de la rentrée, Amazon multiplie les réductions sur des références qui permettent de s'équiper avant la reprise du travail ou des cours. Ordinateurs portables, smartphone, mémoire vive ou téléviseur : la sélection couvre l'équipement informatique du quotidien à des tarifs revus à la baisse.
S'y ajoutent des produits pensés pour la maison connectée, l'entretien ou les accessoires mobiles, avec des remises qui vont de quelques euros à plusieurs centaines d'euros. De quoi composer une liste de courses tech complète avant que ces offres ne disparaissent.
- Ordinateur portable Dell 15 pouces AMD Ryzen 5 à 549 € au lieu de 629 €
- Samsung Galaxy Book à 499 € au lieu de 799 €
- Google Pixel 10 à 380,90 € au lieu de 549 €
- Amazon Echo Dot avec Alexa à 39,99 € au lieu de 89,99 €
- Kit RAM 32 Go DDR5 Crucial Pro à 380,90 € au lieu de 490,99 €
- TV Xiaomi 75 pouces 4K UHD à 509 € au lieu de 549 €
- Aspirateur balai Dyson V8 Origin à 279 € au lieu de 379 €
- Amazon Echo Spot à 59,99 € au lieu de 119,99 €
- Chargeur USB-C Ugreen Nexode 65 W à 22,28 € au lieu de 32,99 €
- Xiaomi Smart Band 10 Pro à 64,99 € au lieu de 99,99 €
- Aspirateur robot laveur Roborock Q10 à 129,99 € au lieu de 219,99 €
- Lenovo IdeaPad Slim 5 16 pouces à 699,99 € au lieu de 899,99 €
- Processeur Intel Core Ultra 7 à 219,90 € au lieu de 344,16 €
- Liseuse Amazon Kindle Colorsoft 16 Go à 199,99 € au lieu de 299,99 €
- Tondeuse Philips OneBlade 360 à 34,99 € au lieu de 59,99 €
Sur les quinze références réunies, certaines se distinguent par leur rapport remise / usage réel. Le Google Pixel 10 profite d'une baisse notable pour un smartphone encore récent, tandis que le Dell 15 pouces et le Samsung Galaxy Book couvrent deux profils différents de portables pour la bureautique ou les études. Notre spécialiste high-tech avait salué la polyvalence du Roborock Q10 lors de son test, un argument qui pèse dans le choix d'un robot aspirateur laveur à ce tarif. Les petits prix comme le chargeur Ugreen ou le bracelet Xiaomi complètent utilement la liste.
- Google Pixel 10 : une remise conséquente sur un smartphone récent, idéal pour un renouvellement à moindre coût.
- Roborock Q10 : un robot aspirateur laveur complet, testé et apprécié pour son autonomie et sa navigation.
- Dell 15 pouces Ryzen 5 : un portable polyvalent pour le télétravail ou les études, à un prix contenu.
- Aspirateur Dyson V8 Origin : une référence fiable pour l'entretien quotidien, à un tarif rarement vu aussi bas.
- Kit RAM Crucial 32 Go : de quoi booster un PC existant sans changer de configuration.
Les remises observées sur cette sélection vont d'une dizaine de pourcents, comme sur la TV Xiaomi 75 pouces, à près de moitié prix pour la tondeuse Philips OneBlade ou l'enceinte Echo Spot. Ce type d'écart reflète directement le positionnement de chaque produit : les références déjà bien placées en prix affichent une baisse plus modeste, quand les modèles plus premium profitent de remises plus marquées.
Le timing joue aussi en faveur des acheteurs : ces ventes flash interviennent à quelques jours de la rentrée, une période où la demande sur l'informatique et les objets connectés reste soutenue. Les stocks sur certaines références, notamment les smartphones et ordinateurs portables, peuvent s'épuiser rapidement, d'où l'intérêt de ne pas trop attendre avant de valider une commande.
Questions fréquentes sur les ventes flash Amazon
Jusqu'à quand durent ces ventes flash Amazon ?
Ces offres sont valables ce jeudi 27 et ce vendredi 28 août, dans la limite des stocks disponibles sur chaque produit.
Comment être sûr d'obtenir le prix affiché ?
Le prix promotionnel s'applique automatiquement au moment de l'ajout au panier, sans code promo à saisir sur les références de cette sélection.
Ces produits sont-ils vendus et expédiés par Amazon ?
La majorité des articles de cette sélection sont vendus et expédiés par Amazon, ce qui garantit les délais de livraison standards et le service après-vente du site.
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