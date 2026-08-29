Lancée il y a plusieurs années, la Logitech G305 LIGHTSPEED reste une valeur sûre du catalogue de la marque suisse, portée par son capteur HERO et sa légèreté. Pour la rentrée, Amazon propose ce modèle sans fil à 24,99 € au lieu de 59,99 €, soit une remise de 58 %. Cette offre s'adresse en priorité aux joueurs et joueuses qui cherchent une souris fiable sans exploser leur budget de rentrée, plutôt qu'aux amateurs de nouveautés. Vous pouvez consulter les détails de cette offre directement sur la fiche produit Amazon avant de vous décider.

Reste à savoir si cette G305 a encore des arguments à faire valoir face à des modèles plus récents, et à qui elle profite vraiment en cette période de rentrée.