La rentrée rime souvent avec arbitrages budgétaires, y compris pour équiper son poste de jeu ou de bureau. Amazon propose actuellement la souris sans fil Logitech G305 à 24,99 €, une offre que nous avons passée au crible pour vérifier si elle mérite votre attention.
Lancée il y a plusieurs années, la Logitech G305 LIGHTSPEED reste une valeur sûre du catalogue de la marque suisse, portée par son capteur HERO et sa légèreté. Pour la rentrée, Amazon propose ce modèle sans fil à 24,99 € au lieu de 59,99 €, soit une remise de 58 %. Cette offre s'adresse en priorité aux joueurs et joueuses qui cherchent une souris fiable sans exploser leur budget de rentrée, plutôt qu'aux amateurs de nouveautés. Vous pouvez consulter les détails de cette offre directement sur la fiche produit Amazon avant de vous décider.
Reste à savoir si cette G305 a encore des arguments à faire valoir face à des modèles plus récents, et à qui elle profite vraiment en cette période de rentrée.
Pourquoi choisir le Logitech G G305 LIGHTSPEED ?
- Un prix de rentrée particulièrement bas : à 24,99 €, la G305 revient à l'un de ses meilleurs niveaux de prix observés ces derniers mois.
- Une autonomie taillée pour durer : jusqu'à 250 heures d'utilisation intensive avec une simple pile AA, sans recharge à gérer.
- Un capteur HERO reconnu : jusqu'à 12 000 PPP, largement suffisant pour un usage gaming comme bureautique au quotidien.
Une souris pensée pour un usage quotidien, gaming ou bureautique
Avec ses 99 grammes et ses dimensions compactes, la Logitech G305 se glisse aussi bien dans un sac que sur un bureau fixe. Son capteur HERO, hérité des modèles plus premium de la gamme, assure une précision constante entre 200 et 12 000 PPP, sans latence perceptible grâce à la technologie sans fil Lightspeed. Dans une sélection récente consacrée aux meilleures souris sans fil, la rédaction Clubic soulignait déjà le bon rapport entre performances et prix de ce modèle. Ses six boutons programmables et sa mémoire interne permettent en outre d'adapter la souris à plusieurs profils d'utilisation, du jeu compétitif à la bureautique classique.
Une souris d'ancienne génération, mais toujours pertinente à ce prix
Logitech a récemment dévoilé la G305 X SUPERLIGHT, une version repensée et encore plus légère de cette souris.
La G305 classique n'en reste pas moins une option cohérente pour qui cherche un modèle éprouvé à prix cassé plutôt que la toute dernière génération.
✅ Les points forts
- Un prix de rentrée très agressif par rapport au tarif habituel
- Une autonomie confortable grâce à sa pile AA remplaçable
- Un capteur HERO précis et sans latence perceptible
- Un format compact et léger, facile à transporter
- Une compatibilité étendue avec Windows, macOS et ChromeOS
❌ Les limites
- Un design qui commence à dater face aux modèles plus récents de la gamme
- Des finitions moins premium que sur les modèles haut de gamme de Logitech
- L'usage d'une pile AA plutôt qu'une batterie rechargeable intégrée, qui ne conviendra pas à tous les usages
- Une ergonomie pensée avant tout pour les droitiers
Profitez de la Logitech G G305 LIGHTSPEED à 24,99 € chez Amazon avant la fin de cette offre de rentrée !
À 24,99 € au lieu de 59,99 €, la Logitech G305 LIGHTSPEED s'impose comme une option pertinente pour qui cherche une souris sans fil fiable sans se ruiner à la rentrée. Elle conviendra particulièrement aux joueurs occasionnels, aux étudiants ou aux télétravailleurs en quête d'un modèle polyvalent et durable.
Les amateurs de finitions haut de gamme ou de batterie rechargeable intégrée pourront en revanche passer leur chemin et se tourner vers des modèles plus récents comme la G305 X SUPERLIGHT. Pour un usage quotidien sans prétention, cette offre reste toutefois l'une des plus intéressantes du moment.
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