La rentrée s'accompagne souvent d'arbitrages budgétaires, surtout quand il faut équiper toute la famille en tablettes pour les cours ou les loisirs. Amazon propose actuellement la Xiaomi Redmi Pad 2 4 Go + 128 Go à 191 euros, une offre que nous avons passée au crible pour savoir si elle mérite votre attention.
Lancée à l'été 2025, la Redmi Pad 2 s'est rapidement imposée comme une valeur sûre du segment entrée de gamme chez Xiaomi. Son châssis en aluminium, son écran de 11 pouces et son autonomie généreuse en font une tablette polyvalente, pensée pour la navigation, le streaming ou la prise de notes numériques.
Amazon commercialise actuellement la version 4 Go de RAM et 128 Go de stockage en coloris argent, une configuration suffisante pour un usage quotidien sans multitâche intensif. Cette déclinaison s'adresse en priorité à un usage familial ou étudiant, loin des profils gourmands en applications lourdes. Nous vous invitons à consulter la fiche produit d'Amazon pour vérifier la disponibilité de cette configuration avant de vous décider.
Voici la Xiaomi Redmi Pad 2 4+128 Go à 191,00 € au lieu de 271,00 € chez Amazon !
Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Pad 2 4+128 Go ?
- Écran 11 pouces 2,5K à 90 Hz : une définition de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement fluide pour la navigation et le streaming.
- Autonomie de 9000 mAh : une batterie taillée pour tenir plusieurs jours d'utilisation courante sans recharge quotidienne.
- Châssis en aluminium : un design monocoque qui apporte une tenue en main soignée, rare à ce niveau de prix.
Une tablette pensée pour le streaming, la lecture et les usages du quotidien
Sous le capot, la Redmi Pad 2 embarque le processeur MediaTek Helio G100-Ultra, gravé en 6 nm et associé ici à 4 Go de RAM. Cette configuration suffit largement pour naviguer sur les réseaux sociaux, lire des ebooks ou regarder des séries en streaming, les usages les plus courants sur ce type d'appareil. Le comparatif des meilleures tablettes Android de la rédaction Clubic rappelle d'ailleurs que les modèles Xiaomi se distinguent régulièrement par leur rapport prix/prestations dans cette gamme de budget. Les quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos ajoutent un vrai confort sonore pour le visionnage de contenus, sans qu'il soit nécessaire de brancher un casque. Le stockage de 128 Go, extensible jusqu'à 2 To via une carte microSD, laisse aussi de la marge pour installer applications, films téléchargés et photos de vacances sans devoir faire le tri régulièrement.
Face à l'iPad et aux tablettes premium, une alternative accessible
La Redmi Pad 2 ne rivalise pas avec les tablettes haut de gamme sur la puissance brute ou la qualité photo, des domaines où l'iPad ou les Galaxy Tab conservent une longueur d'avance. Elle vise avant tout les usages multimédias et bureautiques légers, avec un rapport qualité-prix qui la rend particulièrement pertinente pour un second appareil ou un premier achat.
✅ Les points forts
- Écran 11'' 2,5K fluide à 90 Hz, agréable pour le streaming et la lecture
- Autonomie confortable grâce à la batterie de 9000 mAh
- Design en aluminium qui inspire une bonne robustesse
- Son stéréo compatible Dolby Atmos avec quatre haut-parleurs
- Stockage extensible jusqu'à 2 To via carte microSD
❌ Les limites
- 4 Go de RAM qui limite le multitâche intensif
- Charge rapide plafonnée à 18 W, en retrait face à d'autres modèles du marché
- Version Wi-Fi uniquement, sans connectivité 4G/5G sur ce modèle
- Prix de référence à considérer avec prudence, proche du tarif de lancement de la tablette
La Xiaomi Redmi Pad 2 4+128 Go à 191,00 € reste disponible chez Amazon, à vérifier avant la fin des offres de rentrée !
Au final, cette Redmi Pad 2 s'adresse avant tout aux familles et aux étudiants en quête d'une tablette polyvalente pour un budget contenu, sans exigences de puissance particulières. Son écran confortable, son autonomie généreuse et son design soigné en font un choix cohérent pour le streaming, la lecture ou la navigation au quotidien, que ce soit pour préparer un cours, regarder une série ou simplement lire un ebook dans le canapé.
Les utilisateurs en quête de performances élevées pour le jeu vidéo ou le montage vidéo devraient en revanche se tourner vers une configuration plus musclée, comme la version 8 Go de RAM. Pour un usage grand public à ce niveau de prix, l'offre actuelle chez Amazon mérite toutefois d'être considérée avant la fin de la période de rentrée.
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