Lancée à l'été 2025, la Redmi Pad 2 s'est rapidement imposée comme une valeur sûre du segment entrée de gamme chez Xiaomi. Son châssis en aluminium, son écran de 11 pouces et son autonomie généreuse en font une tablette polyvalente, pensée pour la navigation, le streaming ou la prise de notes numériques.

Amazon commercialise actuellement la version 4 Go de RAM et 128 Go de stockage en coloris argent, une configuration suffisante pour un usage quotidien sans multitâche intensif. Cette déclinaison s'adresse en priorité à un usage familial ou étudiant, loin des profils gourmands en applications lourdes. Nous vous invitons à consulter la fiche produit d'Amazon pour vérifier la disponibilité de cette configuration avant de vous décider.