La rentrée s'accompagne souvent d'arbitrages serrés entre équipement et budget, et cette offre Amazon sur les Samsung Galaxy Buds4 Pro tombe à point nommé. Réservée aux membres du programme Prime, elle fait chuter le prix de ces écouteurs haut de gamme testés par Clubic à 179,00 €, une occasion à examiner de près avant de se décider.
Lancés en février 2026 aux côtés du Galaxy S26, les Samsung Galaxy Buds4 Pro succèdent aux Buds3 Pro avec un design affiné et une architecture audio à double haut-parleur. Amazon propose actuellement ce modèle à 179,00 € au lieu de 249,99 €, une remise de 28 % réservée aux membres du programme Prime. Ce tarif s'adresse en priorité aux utilisateurs de smartphones Samsung en quête d'un son détaillé et d'une réduction de bruit efficace pour la rentrée, sans pour autant viser les auditeurs les plus exigeants en matière d'isolation phonique.
À ce niveau de prix, ces écouteurs se positionnent nettement au-dessus des modèles d'entrée de gamme, tout en restant accessibles face à des concurrents comme les Apple AirPods Pro 3 ou les Sony WF-1000XM6.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Buds4 Pro ?
- Un tarif attractif pour la rentrée : à 179,00 € au lieu de 249,99 €, la remise de 28 % ramène ces écouteurs premium à un niveau de prix rarement observé.
- Une qualité sonore saluée par Clubic : notre test souligne une signature expressive portée par un double haut-parleur et un tweeter planaire.
- Un confort et une résistance adaptés au quotidien : la certification IP57 et le format semi intra-auriculaire conviennent aussi bien au bureau qu'aux trajets sportifs.
Des écouteurs pensés pour un usage quotidien exigeant
Les Samsung Galaxy Buds4 Pro misent sur un woofer de 11 mm associé à un tweeter planaire, une configuration pensée pour restituer un son à la fois puissant et précis. Dans notre test Clubic, la rédaction a noté une signature légèrement accentuée dans les basses et les aigus, sans jamais tomber dans l'excès. La réduction de bruit adaptative fonctionne bien sur les fréquences basses et médiums, même si l'isolation des aigus reste un peu en retrait face aux meilleurs du marché. Ces écouteurs conviennent particulièrement aux utilisateurs de smartphones Samsung, qui profitent en plus de fonctions exclusives comme l'audio spatial ou le multipoint.
Face à la concurrence, une alternative crédible sans être la plus aboutie
Face aux Sony WF-1000XM6 ou aux Apple AirPods Pro 3, les Galaxy Buds4 Pro n'affichent pas la meilleure isolation phonique du marché, mais compensent par un confort remarquable et une intégration poussée à l'écosystème Galaxy. Ce positionnement en fait un choix pertinent pour qui privilégie le confort et la compatibilité Samsung plutôt que la performance ANC absolue.
✅ Les points forts
- Son expressif et technique grâce au double haut-parleur
- Confort exceptionnel avec certification IP57
- Compatibilité LE Audio et Auracast
- Application Samsung claire et personnalisable
- Kit mains-libres efficace pour les appels
❌ Les limites
- Isolation des aigus perfectible avec la réduction de bruit active
- Application Galaxy Wear indisponible sur iOS
- Autonomie moyenne, environ 6h45 avec l'ANC activé
- Fonctions avancées réservées à l'écosystème Samsung
Vérifiez la disponibilité des Samsung Galaxy Buds4 Pro à 179,00 € chez Amazon avant la fin de l'offre !
Avec une note de 8/10 lors de notre test, les Samsung Galaxy Buds4 Pro confirment leur statut de valeur sûre chez Samsung, sans pour autant bouleverser la hiérarchie du segment. À 179,00 € au lieu de 249,99 €, cette offre Amazon réservée aux membres Prime s'adresse avant tout aux utilisateurs Samsung en quête d'un son maîtrisé et d'un confort optimal pour la rentrée.
Les amateurs de réduction de bruit ultime ou les utilisateurs iOS auront sans doute intérêt à regarder ailleurs, faute d'application dédiée et d'une isolation encore perfectible dans les aigus. Pour les autres, ce tarif reste l'un des plus intéressants observés depuis la sortie du produit et mérite d'être vérifié avant de valider son panier.
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