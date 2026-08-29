Lancés en février 2026 aux côtés du Galaxy S26, les Samsung Galaxy Buds4 Pro succèdent aux Buds3 Pro avec un design affiné et une architecture audio à double haut-parleur. Amazon propose actuellement ce modèle à 179,00 € au lieu de 249,99 €, une remise de 28 % réservée aux membres du programme Prime. Ce tarif s'adresse en priorité aux utilisateurs de smartphones Samsung en quête d'un son détaillé et d'une réduction de bruit efficace pour la rentrée, sans pour autant viser les auditeurs les plus exigeants en matière d'isolation phonique.

À ce niveau de prix, ces écouteurs se positionnent nettement au-dessus des modèles d'entrée de gamme, tout en restant accessibles face à des concurrents comme les Apple AirPods Pro 3 ou les Sony WF-1000XM6.