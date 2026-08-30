La rentrée s'annonce studieuse, et Apple semble vouloir écouler ses meilleurs écouteurs avant l'arrivée d'une nouvelle génération encore incertaine. À 198 €, soit 51 € de moins que le tarif conseillé, l'occasion est réelle pour qui cherche du premium sans attendre une hypothétique nouveauté qui n'a, à ce jour, ni date ni caractéristiques officielles.
Sacrés meilleurs écouteurs sans fil de l'année par la rédaction Clubic, les Apple AirPods Pro 3 retombent à 198 €, une remise de 20 % que l'on retrouve actuellement chez Amazon, contre 249 € en prix conseillé. Alors que les premières rumeurs évoquent une éventuelle nouvelle génération d'ici la fin d'année, difficile de ne pas s'interroger sur le bon moment pour investir. Pour les utilisateurs d'iPhone en pleine préparation de rentrée, le duo réduction de bruit et capteur cardiaque coche de nombreuses cases.
Reste à savoir si ce modèle correspond réellement à votre usage, et si patienter pour une hypothétique nouvelle génération a vraiment du sens à court terme.
Pourquoi choisir le Apple AirPods Pro 3 ?
- Prix attractif : 198 € au lieu de 249 €, soit une remise de 20 % confirmée chez Amazon.
- Distinction Clubic : élu meilleurs écouteurs sans fil de l'année 2025 par la rédaction.
- Suivi santé inédit : capteur cardiaque intégré et certification IP57, une première chez Apple sur ce type de produit.
Une réduction de bruit taillée pour les trajets et l'open space
Dans notre test Clubic, la réduction de bruit active des AirPods Pro 3 s'est révélée deux fois plus performante que sur les Pro 2, avec une isolation et un mode transparence jugés proches de la perfection. Sur le terrain, cela se traduit par un vrai confort dans le métro, l'open space ou en avion, ce qui en fait un allié de choix pour la reprise du travail ou des cours. Le capteur cardiaque intégré et la certification IP57 ajoutent une dimension sportive inédite chez Apple, utile aussi bien pour les entraînements que pour les usages du quotidien. La recharge en USB-C, enfin alignée sur celle de l'iPhone, simplifie également le quotidien pour qui possède déjà l'écosystème de la marque.
Faut il patienter jusqu'aux AirPods Pro 4 ?
Les rumeurs autour d'une nouvelle génération restent floues, avec des fenêtres évoquées entre la fin de l'année 2026 et 2027 selon les sources, et aucune date confirmée par Apple à ce jour. Miser sur un modèle encore hypothétique, sans caractéristiques arrêtées, reste un pari bien plus incertain qu'une offre déjà disponible et largement éprouvée par la rédaction.
✅ Les points forts
- Une réduction de bruit active parmi les plus abouties du marché, saluée par notre test Clubic
- Un capteur cardiaque intégré qui change vraiment l'usage sportif au quotidien
- Une certification IP57, résistante à l'eau, à la poussière et à la transpiration
- Une intégration parfaite à l'écosystème Apple, avec bascule automatique entre appareils
- Un tarif à 198 €, parmi les plus bas constatés depuis le lancement en septembre 2025
❌ Les limites
- Une signature sonore jugée moins équilibrée que sur les AirPods Pro 2 par notre rédaction
- Aucun multipoint classique, pas de LE Audio ni de codec avancé type LDAC ou aptX
- Un boîtier qui ne permet plus que deux recharges complètes, contre davantage sur la génération précédente
- Une éventuelle nouvelle génération encore incertaine, qui pourrait tout aussi bien n'arriver qu'en 2027
Les Apple AirPods Pro 3 sont toujours à 198,00 € chez Amazon, vérifiez le tarif avant de valider votre panier
À 198 €, les AirPods Pro 3 confirment leur statut de meilleurs écouteurs sans fil du moment selon la rédaction Clubic, avec une réduction de bruit de référence et un suivi santé inédit chez Apple. Cette offre s'adresse avant tout aux utilisateurs d'iPhone équipés d'un modèle plus ancien, d'écouteurs filaires, ou d'une paire concurrente qui déçoit sur l'isolation, et pour qui la rentrée est l'occasion de s'équiper sans attendre.
Les possesseurs de Pro 2 en bon état, eux, peuvent sans problème passer leur chemin et attendre une prochaine occasion. Quant à celles et ceux tentés par une hypothétique génération suivante, mieux vaut ne pas se priver d'un bon plan concret pour un produit dont la sortie, la date et les caractéristiques restent à ce jour purement spéculatives.
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