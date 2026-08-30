Sacrés meilleurs écouteurs sans fil de l'année par la rédaction Clubic, les Apple AirPods Pro 3 retombent à 198 €, une remise de 20 % que l'on retrouve actuellement chez Amazon, contre 249 € en prix conseillé. Alors que les premières rumeurs évoquent une éventuelle nouvelle génération d'ici la fin d'année, difficile de ne pas s'interroger sur le bon moment pour investir. Pour les utilisateurs d'iPhone en pleine préparation de rentrée, le duo réduction de bruit et capteur cardiaque coche de nombreuses cases.

Reste à savoir si ce modèle correspond réellement à votre usage, et si patienter pour une hypothétique nouvelle génération a vraiment du sens à court terme.