Le marché des chargeurs multiports n'a cessé de se densifier ces dernières saisons, et l'Anker Nano II 65W compte parmi les références qui reviennent régulièrement dans les rayons high tech. Pour cette rentrée, cette offre disponible chez Amazon permet de s'équiper sans bousculer son budget.

Ce chargeur vise en priorité les personnes qui jonglent au quotidien entre un smartphone, une tablette et un ordinateur portable, sans vouloir multiplier les blocs secteur dans leurs bagages ou sur leur bureau. Reste à déterminer si cette baisse de prix suffit à en faire un achat pertinent, au delà du simple argument tarifaire, ce que les sections suivantes permettent d'éclaircir.