La rentrée s'accompagne souvent d'un chargeur qui manque à l'appel, égaré dans un tiroir ou resté au fond d'un sac de voyage. Amazon propose actuellement le chargeur Anker Nano II 65W à 22,00 € au lieu de 39,99 €, une occasion de vérifier si ce format tout en un mérite sa place dans votre trousse à câbles.
Le marché des chargeurs multiports n'a cessé de se densifier ces dernières saisons, et l'Anker Nano II 65W compte parmi les références qui reviennent régulièrement dans les rayons high tech. Pour cette rentrée, cette offre disponible chez Amazon permet de s'équiper sans bousculer son budget.
Ce chargeur vise en priorité les personnes qui jonglent au quotidien entre un smartphone, une tablette et un ordinateur portable, sans vouloir multiplier les blocs secteur dans leurs bagages ou sur leur bureau. Reste à déterminer si cette baisse de prix suffit à en faire un achat pertinent, au delà du simple argument tarifaire, ce que les sections suivantes permettent d'éclaircir.
Pourquoi choisir le Anker Nano II 65W ?
- Un tarif de rentrée : 22,00 € au lieu de 39,99 €, soit environ 45 % de remise sur le prix conseillé.
- Trois ports en un seul boîtier : deux ports USB-C et un port USB-A pour recharger plusieurs appareils à la fois.
- Un format pensé pour voyager léger : la technologie GaN II permet un gabarit nettement réduit par rapport à un chargeur classique équivalent.
Un seul boîtier pour remplacer plusieurs chargeurs au quotidien
Branché seul sur son port USB-C principal, le Nano II 65W délivre sa pleine puissance, de quoi alimenter un ordinateur portable compact comme un MacBook Air ou un Dell XPS 13. Lorsque plusieurs appareils sont connectés en même temps, la puissance de 65 W se répartit automatiquement entre les trois ports, avec une priorité maintenue sur le port principal pour l'appareil le plus gourmand. Sa compatibilité PPS ajoute une charge rapide adaptée aux smartphones Samsung Galaxy et Google Pixel les plus récents, sans nécessiter d'accessoire supplémentaire pour en profiter. Dans ses analyses consacrées à la gamme Anker Nano, la rédaction de Clubic relève une stabilité thermique appréciable sur cette ligne de chargeurs, un point rassurant pour un usage quotidien prolongé, y compris en charge simultanée sur les trois ports.
Une bonne base, sans être la solution universelle
Ce chargeur ne remplace pas un modèle plus puissant pour les ordinateurs portables gourmands dont les besoins dépassent 65 W en charge complète. Il s'adresse avant tout à qui souhaite limiter le nombre de blocs secteur à transporter au quotidien, plutôt qu'à qui recherche la charge la plus rapide possible sur chaque appareil pris isolément.
✅ Les points forts
- Trois ports pour recharger plusieurs appareils en simultané, sans multiplier les blocs secteur.
- Format compact grâce à la technologie GaN II, facile à glisser dans une trousse ou un sac à dos.
- Compatible avec la majorité des smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d'un port USB-C.
- Charge rapide PPS pour les appareils Samsung Galaxy et Google Pixel les plus récents.
- Un tarif particulièrement accessible à 22,00 € pendant cette opération de rentrée.
❌ Les limites
- Les câbles de charge ne sont pas fournis et doivent être prévus séparément si besoin.
- La puissance maximale de 65 W peut s'avérer insuffisante pour certains ordinateurs portables gourmands.
- La répartition de la puissance entre les trois ports peut ralentir la charge lorsque plusieurs appareils sont branchés en même temps.
- Ce modèle a déjà fait l'objet de plusieurs offres similaires ces derniers mois, sans garantie sur la durée de celle-ci.
Le Anker Nano II 65W reste disponible à 22,00 € chez Amazon, sous réserve de stock !
Au final, l'Anker Nano II 65W tient sa promesse : un format compact, trois ports polyvalents et un tarif de 22,00 € cohérent avec les précédentes offres déjà constatées sur ce produit. Cette version sous les 25 € s'adresse particulièrement aux étudiants, aux télétravailleurs et à toute personne qui souhaite réduire le nombre de chargeurs à emporter pour la rentrée.
Les utilisateurs équipés d'un ordinateur portable très gourmand en puissance pourront en revanche passer leur chemin et se tourner vers un modèle dépassant les 65 W. Pour tous les autres profils, ce bon plan mérite d'être examiné avant qu'il ne disparaisse des rayons, comme les précédentes offres similaires observées sur ce même chargeur.
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