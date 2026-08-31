Cette référence Crucial Pro Overclocking réunit deux barrettes de 16 Go pour atteindre 32 Go en double canal. Elle fonctionne à 6000 MT/s avec des timings CL36-38-38 et une tension de 1,35 V, un profil équilibré pour les configurations gaming et créatives récentes.

Le kit prend en charge à la fois les profils Intel XMP 3.0 et AMD EXPO. En pratique, cela permet d'activer facilement la fréquence de 6000 MT/s depuis le BIOS/UEFI sur une plateforme Intel Core de 12e génération ou plus récente, ou sur un PC AMD Ryzen série 7000 et ultérieur, à condition que la carte mère soit compatible DDR5. Crucial ajoute un dissipateur thermique noir en aluminium, utile pour la stabilité pendant les usages intensifs et plus discret que les kits RGB souvent proposés sur le segment gaming.