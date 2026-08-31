Même avec une remise de 110 €, dépenser près de 390 € dans 32 Go de RAM reste difficile à digérer. Mais dans un contexte de flambée des prix de la mémoire vive, ce kit Crucial Pro DDR5 6000 MHz tombe à son niveau le plus bas observé : 389,99 € au lieu de 499,99 € sur Amazon. Une baisse à considérer pour les possesseurs d'une configuration récente compatible DDR5 qui doivent réellement augmenter leur mémoire.
Cette référence Crucial Pro Overclocking réunit deux barrettes de 16 Go pour atteindre 32 Go en double canal. Elle fonctionne à 6000 MT/s avec des timings CL36-38-38 et une tension de 1,35 V, un profil équilibré pour les configurations gaming et créatives récentes.
Le kit prend en charge à la fois les profils Intel XMP 3.0 et AMD EXPO. En pratique, cela permet d'activer facilement la fréquence de 6000 MT/s depuis le BIOS/UEFI sur une plateforme Intel Core de 12e génération ou plus récente, ou sur un PC AMD Ryzen série 7000 et ultérieur, à condition que la carte mère soit compatible DDR5. Crucial ajoute un dissipateur thermique noir en aluminium, utile pour la stabilité pendant les usages intensifs et plus discret que les kits RGB souvent proposés sur le segment gaming.
Pourquoi choisir ce kit Crucial Pro ?
- Un kit de 32 Go en double canal, un format plus pertinent qu'une barrette unique pour les jeux, le multitâche, la création et les machines équipées d'une carte graphique intégrée.
- Une fréquence de 6000 MT/s, souvent considérée comme un bon point d'équilibre sur les plateformes DDR5 récentes, sans viser les tarifs encore plus élevés des kits à 6400 MT/s ou davantage.
- Une compatibilité double profil Intel XMP 3.0 et AMD EXPO : il n'est pas nécessaire de choisir entre une version uniquement Intel et une version uniquement AMD.
- Un dissipateur thermique en aluminium noir sobre, sans RGB ni logiciel de contrôle additionnel, pour une intégration facile dans une configuration discrète.
Une baisse notable malgré la hausse de la RAM
Le marché de la mémoire vive a fortement changé : la demande liée aux infrastructures d'intelligence artificielle, aux serveurs et aux composants à haute marge a contribué à tendre l'offre sur les modules grand public. Cette situation explique pourquoi des kits DDR5 32 Go de marque reconnue, qui s'affichaient autrefois à des prix beaucoup plus accessibles, évoluent désormais fréquemment au-delà de 400 €.
Dans ce contexte, l'offre Amazon ne rend pas la RAM abordable : elle permet surtout de limiter la hausse. À 389,99 €, ce kit se positionne sous plusieurs prix observés récemment : 419,90 € hors livraison chez Cdiscount selon un comparateur, 429,95 € chez Materiel.net sur un relevé de janvier, 459,99 € chez d'autres marchands et jusqu'à plus de 540 € chez certains revendeurs.
Pour quels usages 32 Go font la différence ?
Passer à 32 Go devient utile lorsqu'un PC cumule plusieurs tâches lourdes : un jeu récent en parallèle de Discord, d'un navigateur rempli d'onglets, d'un logiciel de capture ou de streaming ; de la retouche photo sur de gros fichiers ; de l'édition vidéo ; ou encore de la virtualisation et du développement.
Pour la bureautique, le streaming vidéo et la navigation classique, 16 Go demeurent généralement suffisants. L'intérêt de ce kit dépend donc avant tout de la configuration actuelle : il vaut surtout le coup pour remplacer un kit de 16 Go devenu limitant, ou pour monter une nouvelle machine DDR5 destinée au gaming et à la création.
Il faut également vérifier que le PC accepte de la DDR5 : ce kit DIMM à 288 broches est destiné à une tour de bureau ou une station de travail compatible. Il ne peut pas être installé dans un ordinateur portable, qui utilise généralement un format SO-DIMM différent, ni dans une carte mère DDR4.
✅ Les points forts
- Prix de 389,99 €, actuellement le plus bas relevé pour la référence CP2K16G60C36U5B.
- Kit 2 × 16 Go permettant une installation en double canal.
- Fréquence de 6000 MT/s et timings CL36, adaptés à une configuration gaming ou créative récente.
- Profils Intel XMP 3.0 et AMD EXPO disponibles sur les mêmes barrettes.
- Dissipateur thermique aluminium sobre et garantie de 10 ans en France.
❌ Les limites
- À 389,99 €, le kit reste très cher pour seulement 32 Go, même après 110 € de remise.
- Latence CL36 correcte mais moins agressive que celle de certains kits DDR5-6000 CL30 ou CL32, généralement vendus plus cher.
- Compatible exclusivement avec les cartes mères DDR5 ; impossible de l'utiliser pour mettre à niveau un PC DDR4 ou un ordinateur portable.
- La fréquence de 6000 MT/s nécessite généralement d'activer XMP ou EXPO dans le BIOS/UEFI pour être pleinement exploitée.
Le Crucial Pro DDR5 32 Go 6000 MT/s CL36 n'est pas une affaire « pas chère » : le contexte actuel de la RAM a clairement changé l'échelle des prix. En revanche, à 389,99 € au lieu de 499,99 €, il s'agit d'une baisse réelle de 110 € et du meilleur tarif relevé pour cette référence précise.
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