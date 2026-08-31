Best-seller historique chez Logitech, la G502 HERO mise sur un capteur HERO 25K et une mémoire embarquée pour séduire aussi bien les joueurs compétitifs que les utilisateurs polyvalents. Cette version filaire s'adresse en priorité à celles et ceux qui veulent une précision constante sans se soucier d'autonomie, un argument qui prend tout son sens à l'approche de la rentrée. L'offre actuellement disponible chez Amazon permet de se procurer cette souris gamer reconnue pour moins de 30 euros, soit une remise de moitié sur son tarif habituel.

Un arbitrage intéressant pour qui doit répartir son budget entre plusieurs achats de rentrée, sans sacrifier la qualité d'un périphérique du quotidien. Entre un ordinateur portable, des manuels ou un abonnement logiciel, chaque euro économisé sur les accessoires compte, et une souris capable de tenir plusieurs années reste un investissement raisonnable.