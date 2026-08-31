C'est la rentrée, et Amazon en profite pour multiplier les réductions sur la tech du quotidien. On a sélectionné 7 offres à saisir dès aujourd'hui, du smartphone au PC portable, pour repartir du bon pied.
La rentrée est arrivée, et c'est souvent le moment où l'on refait le point sur son équipement tech. Nouveau smartphone pour la famille, PC portable pour les études ou accessoires pour gagner en confort au quotidien : Amazon en profite pour proposer plusieurs réductions ciblées sur des références qui reviennent régulièrement dans nos tests.
Notre sélection du jour couvre un large éventail de besoins : smartphone, mini PC, souris, aspirateur laveur, écran gaming, PC portable et enregistreur vocal connecté. De quoi trouver la bonne affaire, quel que soit le budget disponible pour cette rentrée.
Les 7 offres à ne pas manquer pour la rentrée
- Google Pixel 10a 128 Go à 389,00 € au lieu de 549,00 €
- Plaud Note Pro Enregistreur Vocal IA à 169,90 € au lieu de 189,00 €
- GEEKOM A5 Pro Mini PC Ryzen 5, 16 Go/1 To à 495,47 € au lieu de 619,00 €
- Logitech MX Master 3S à 79,99 € au lieu de 99,99 €
- Tineco Floor One S7 Stretch Ultra à 299,98 € au lieu de 399,99 €
- LG UltraGear 39GX900A OLED 39 pouces à 849,65 € au lieu de 1 249,99 €
- HP 15-fc0005sf 15,6 pouces Ryzen 5 à 399,00 € au lieu de 499,00 €
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Offre pCloud : plus de 50% de réduction sur les Plans Familiaux à Vie
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2,03€ par mois pendant 2 ans (-35 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : un diagnostic 100% offert pour toute demande de devis !
Quels produits méritent vraiment le détour ?
Sur les 7 produits sélectionnés, certains sortent clairement du lot. Le Pixel 10a profite d'une remise de 29 %, rare sur un smartphone Google aussi récent, tandis que l'écran LG UltraGear séduira les joueurs à la recherche d'une dalle OLED grand format. Les profils plus polyvalents trouveront leur bonheur du côté du mini PC GEEKOM ou du PC portable HP, tous deux pensés pour un usage bureautique intensif.
- Google Pixel 10a : bénéficie de sept ans de mises à jour garanties, un argument de poids pour un smartphone destiné à durer.
- LG UltraGear 39GX900A : notre testeur lui a décerné une note de 9/10 pour sa fluidité et son immersion en jeu.
- GEEKOM A5 Pro : un format compact qui remplace avantageusement une tour, avec de quoi brancher jusqu'à quatre écrans.
- Logitech MX Master 3S : une souris professionnelle taillée pour durer, aussi confortable au bureau qu'en déplacement.
- Tineco Floor One S7 Stretch Ultra : un aspirateur-laveur qui s'occupe seul du nettoyage et du séchage de sa brosse.
Pourquoi ces offres valent le coup pour la rentrée ?
Les remises observées cette semaine sont solides, entre 20 et 30 % selon les produits, sur des références qui baissent rarement autant de prix. Le timing n'est pas anodin : en cette période de rentrée, la demande sur les PC portables, les smartphones et les accessoires bureautiques grimpe, et Amazon en profite pour écouler ses stocks avant la période chargée de septembre.
Certaines références, comme le Pixel 10a ou le PC portable HP, comptent parmi les modèles les plus recherchés du moment, ce qui laisse penser que les stocks pourraient s'épuiser rapidement sur les coloris ou configurations les plus demandés. Mieux vaut donc ne pas trop attendre si l'un de ces produits correspond à un besoin déjà identifié.
Questions fréquentes sur les ventes flash Amazon
Combien de temps durent les ventes flash Amazon ?
Les ventes flash Amazon sont généralement limitées dans le temps ou en quantité, et peuvent se terminer à tout moment une fois le stock épuisé.
Le prix affiché inclut-il la livraison ?
Les prix indiqués correspondent au tarif du produit hors frais de livraison éventuels, qui dépendent de votre abonnement Amazon Prime ou du montant total de la commande.
Amazon propose-t-il d'autres offres pour la rentrée ?
Oui, Amazon actualise régulièrement ses ventes flash à l'approche de la rentrée : mieux vaut revenir consulter la page dédiée pour ne rien manquer.