La rentrée est arrivée, et c'est souvent le moment où l'on refait le point sur son équipement tech. Nouveau smartphone pour la famille, PC portable pour les études ou accessoires pour gagner en confort au quotidien : Amazon en profite pour proposer plusieurs réductions ciblées sur des références qui reviennent régulièrement dans nos tests.

Notre sélection du jour couvre un large éventail de besoins : smartphone, mini PC, souris, aspirateur laveur, écran gaming, PC portable et enregistreur vocal connecté. De quoi trouver la bonne affaire, quel que soit le budget disponible pour cette rentrée.