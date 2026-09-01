Roborock ne réinvente pas la roue avec son Qrevo S Pro, mais propose un produit redoutable d'efficacité. Dès son premier passage, vous pourrez vous rendre compte de la précision du système de navigation LiDAR. Celui-ci offre deux avantages : d'abord, il peut éviter facilement les objets oubliés au sol. Ensuite, il cartographie votre intérieur.

Depuis l'application Roborock, il sera alors possible d'organiser votre domicile en différentes pièces. Il est aussi possible d'en fusionner plusieurs comme le salon ou une cuisine et de définir des horaires de passage. Une fonctionnalité pour désigner des zones interdites est aussi de la partie.

En route, le Qrevo S Pro délivre une puissance de 18 500 Pa. Si ce n'est pas au niveau de ce que peuvent proposer les cadors du marché, c'est largement suffisant pour aspirer les miettes, les poils et les cheveux. Par ailleurs, il faut noter qu'un système anti-enchevêtrement est de la partie pour éviter que les poils ne s'enroulent autour des brosses.