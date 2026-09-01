Le Roborock Qrevo S Pro devient la bonne affaire de la rentrée puisqu'Amazon retire 200 euros sur son prix. Cet appareil se démarque avec son système anti-enchevêtrement et par sa puissance de 18 500 Pa.
Pour ne pas avoir à s'encombrer de l'entretien de vos sols en cette période de rentrée scolaire, Amazon casse le prix du Roborock Qrevo S Pro avec une réduction de 34 %. À moins de 400 euros, ce robot-aspirateur devient une excellente affaire puisqu'il s'occupe d'aspirer les miettes, de laver les sols et il effectue son entretien tout seul grâce à sa station de nettoyage.
Pourquoi choisir le Roborock Qrevo S Pro ?
- Un appareil 3-en-1 : Le Roborock Qrevo S Pro ne se contente pas d'aspirer et de nettoyer les sols. Il s'accompagne d'une station de lavage qui récupère la poussière et se charge de l'entretien de l'eau.
- Un système anti-enchevêtrement est de la partie : Fini les poils d'animaux et les cheveux qui viennent s'enrouler autour de la brosse puisque le Roborock Qrevo S Pro est équipé d'un système anti-enchevêtrement pour les aspirer facilement.
- Le prix : Le Roborock Qrevo S Pro est disponible pour 34 % de moins et il voit son prix passer sous les 400 euros. Il est difficile de trouver une machine si complète à un prix si attractif.
Un as de l'aspiration
Roborock ne réinvente pas la roue avec son Qrevo S Pro, mais propose un produit redoutable d'efficacité. Dès son premier passage, vous pourrez vous rendre compte de la précision du système de navigation LiDAR. Celui-ci offre deux avantages : d'abord, il peut éviter facilement les objets oubliés au sol. Ensuite, il cartographie votre intérieur.
Depuis l'application Roborock, il sera alors possible d'organiser votre domicile en différentes pièces. Il est aussi possible d'en fusionner plusieurs comme le salon ou une cuisine et de définir des horaires de passage. Une fonctionnalité pour désigner des zones interdites est aussi de la partie.
En route, le Qrevo S Pro délivre une puissance de 18 500 Pa. Si ce n'est pas au niveau de ce que peuvent proposer les cadors du marché, c'est largement suffisant pour aspirer les miettes, les poils et les cheveux. Par ailleurs, il faut noter qu'un système anti-enchevêtrement est de la partie pour éviter que les poils ne s'enroulent autour des brosses.
Une station autonome
Sans surprise, le Roborock Qrevo S Pro ne se contente pas d'aspirer puisqu'il nettoie aussi les sols. Il se dote de deux serpillères rotatives qui peuvent se lever au moment où elles passent sur un tapis pour éviter de l'humidifier. Du côté de l'autonomie, vous pourrez compter sur trois heures, ce qui devrait couvrir la plupart des besoins.
Une fois que le robot a terminé ses tâches de nettoyage, direction la station pour l'entretien. Elle se charge de vider le bac à poussière et la marque annonce que le bac peut accueillir jusqu'à deux mois de poussière. La station se charge aussi de laver les serpillères avec un nettoyage à 75°C et un séchage à l'air chaud à 45 °C. Il est toutefois recommandé de passer les deux serpillères à la machine de temps à autre.
✅ Les points forts
- La station autonome pour l'entretien
- Le système anti-enchevêtrement
- La précision du système de navigation
❌ Les limites
- Une puissance d'aspirateur qui n'est pas au niveau des cadors du marché
- Pas de bras extensible pour passer au niveau des plinthes
Le Roborock Qrevo S Pro est donc un robot aspirateur polyvalent qui se charge de l'entretien de vos sols et ne laisse quasiment aucune trace au sol même si l'on peut regretter une petite faiblesse lorsqu'il s'agit de passer le long des murs et au niveau des plinthes. Grâce à sa station de nettoyage, vos interventions seront moindres.
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