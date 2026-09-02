La Sonor Era 300 est une enceinte Bluetooth haut de gamme avec Dolby Atmos et audio spatial qui se retrouve en promo à 379,99 euros au lieu de 499 euros sur Amazon.
La Sonos Era 300 est un modèle d'enceinte Bluetooth qui est sur le marché depuis 2023 et qui reste encore aujourd'hui parfaitement compétitive. Notamment parce qu'elle intègre la fameuse technologie Dolby Atmos qui fait rebondir le son sur le plafond pour le faire revenir sur vous et ainsi proposer une ambiance immersive. Que ce soit pour écouter de la musique ou l'utiliser sur votre téléviseur, c'est un choix judicieux, surtout qu'elle est en promo à 379,99 euros sur Amazon jusqu'au 5 septembre 2026.
Pourquoi choisir la Sonos Era 300 ?
- Pour profiter d'un audio spatial Dolby Atmos, une vraie avancée technologique qui fonctionne bien et offre un rendu impressionnant à l'écoute.
- La puissance de ses basses pour une enceinte qui est somme toute compacte.
- La possibilité d'en associer plusieurs pour se faire un vrai système audio convaincant et même configurer du multiroom pour diffuser de la musique dans toute la maison.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Une enceinte impressionnante pour l’audio spatial
La Sonos Era 300 est une enceinte qui adopte un format différent des précédents modèles de la marque, avec un boîtier en forme de sablier légèrement asymétrique qui n'est pas qu'esthétique. Il permet d'intégrer des haut-parleurs orientés dans plusieurs directions. Elle fait 16 cm de haut pour 26 cm de large et 18,5 cm de profondeur pour 4,47 kg et qui fonctionne uniquement sur secteur. D'ailleurs, Sonos recommande un espace de 20 cm entre l'enceinte et le mur pour optimiser la diffusion du son vers le haut.
Parce que c'est là tout l'intérêt de cette enceinte : le son Dolby Atmos. Avec les six haut-parleurs intégrés, dont un orienté vers le haut, vous avez vraiment l'impression que l'audio rebondit au plafond pour revenir vers vous. Ça donne un effet enveloppant convaincant qui immerge dans votre contenu. Vous pouvez l'utiliser sur votre téléviseur, pas directement comme une barre de son puisqu'il n'y a pas d'entrée HDMI ARC/eARC ou d'entrée optique. Mais associée à une barre de son compatible comme une Sonos Arc, Arc Ultra ou Sonos Beam, vous pouvez utiliser une Sonos Era 300 comme enceinte arrière.
Une expérience Sonos complète, mais une connectique limitée
Tout n'est pas rose dans cette enceinte Sonos Era 300, même s'il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Le principal reproche qu'on peut lui faire, c'est une connectique assez pauvre : il n'y a ni entrée jack, ni prise RCA, ni entrée optique, ni port Ethernet. Il faut se contenter d'un port USB-C ou acheter des adaptateurs vendus séparément pour ajouter une entrée analogique ou filaire. Par contre elle prend en charge le WiFi, le Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect et Alexa. Mais pas Chromecast, Google Assistant, Roon Ready ou Tidal Connect.
En revanche, l'écosystème Sonos est bien travaillé. L'application Sonos S2 permet de configurer facilement l'enceinte, la regrouper avec d'autres produits de la même marque comme on a vu au-dessus. Et si vous avez le budget, n'hésitez pas à en prendre deux pour faire un système stéréo, c'est plutôt efficace. Enfin, un petit détail qui a son importance : la calibration sous Android est plus avancée et précise qu'avec iOS.
✅ Les points forts
- Le rendu Dolby Atmos
- Les six haut-parleurs font un très bon travail
- La calibration TruePlay disponible sur iOS et Android
- L'application est simple à utiliser
- La prise en charge du WiFi 6 et d'AirPlay 2
❌ Les limites
- Le design volumineux qui peut être clivant
- La connectique est très réduite
- Les adaptateurs vendus séparément
- L'audio spatial ne fonctionne pas en Bluetooth
La Sonos Era 300 est un choix intéressant pour découvrir l’audio spatial et le Dolby Atmos dans un format plus simple qu’un système home cinéma plus coûteux. Elle offre un son riche, équilibré et immersif, tout en profitant d'une application Sonos bien léchée et d’une intégration réussie avec les barres de son Arc et Beam de deuxième génération. Elle est toutefois moins recommandable si votre priorité est la connectique, la compatibilité avec les services Google ou l’écoute stéréo hi-fi traditionnelle. La baisse de prix actuelle sur Amazon peut aider à faire oublier ses quelques défauts.
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