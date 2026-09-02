La Sonos Era 300 est une enceinte qui adopte un format différent des précédents modèles de la marque, avec un boîtier en forme de sablier légèrement asymétrique qui n'est pas qu'esthétique. Il permet d'intégrer des haut-parleurs orientés dans plusieurs directions. Elle fait 16 cm de haut pour 26 cm de large et 18,5 cm de profondeur pour 4,47 kg et qui fonctionne uniquement sur secteur. D'ailleurs, Sonos recommande un espace de 20 cm entre l'enceinte et le mur pour optimiser la diffusion du son vers le haut.

Parce que c'est là tout l'intérêt de cette enceinte : le son Dolby Atmos. Avec les six haut-parleurs intégrés, dont un orienté vers le haut, vous avez vraiment l'impression que l'audio rebondit au plafond pour revenir vers vous. Ça donne un effet enveloppant convaincant qui immerge dans votre contenu. Vous pouvez l'utiliser sur votre téléviseur, pas directement comme une barre de son puisqu'il n'y a pas d'entrée HDMI ARC/eARC ou d'entrée optique. Mais associée à une barre de son compatible comme une Sonos Arc, Arc Ultra ou Sonos Beam, vous pouvez utiliser une Sonos Era 300 comme enceinte arrière.