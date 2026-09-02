Le PC gaming présenté ici utilise un boitier Aurora ACT1250, qui fait 418 x 197 x 458,40 mm pour un poids maximum de 15,37 kg. Si vous vous y connaissez, vous savez que c'est un volume relativement contenu, surtout pour une machine équipée d'une RTX 5070. Mais attention, ce n'est pas un PC compact ou un mini PC, donc vous devez prévoir suffisamment d'espace à l'arrière pour la circulation de l'air. Il est composé d'un panneau transparent qui met en valeur les composants et l'éclairage.

Le modèle présenté ici intègre un système de refroidissement liquide tout-en-un de 240mm pour le processeur. C'est plus ambitieux que le refroidissement à air présent sur les variantes d'entrée de gamme de l'Aurora ACT1250. Et surtout : ça permet au Core Ultra 7 265KF présent ici de maintenir plus facilement des fréquences élevées pendant de longues sessions. Ce modèle est basé sur l'architecture Arrow Lake et peut atteindre 5,5 GHz. Le suffixe KF indique qu'il est dépourvu de puce graphique intégrée, mais ce n'est pas grave puisqu'il y a un GPU. Et que son coefficient multiplicateur est débloqué.