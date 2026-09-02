L'Alienware Aurora est un tour PC gaming puissante et compacte capable de faire tourner tous les gros jeux du moment et les prochains, à retrouver en promo sur Amazon pour 2 699 euros au lieu de 3 179 euros.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grave crise du prix des composants actuellement, à cause de l'IA qui vampirise tout et qui crée une pénurie. Au départ ça concernait la RAM, puis ça s'est étendu à la mémoire en général et aujourd'hui, ça va plus loin. Les PC, les smartphones, les consoles : même les licences OEM de Windows ont vu leur prix augmenter. Alors quand cette tour Alienware Aurora sur Amazon perd 480 euros alors que le prix des composants prennent le chemin inverse, on la regarde avec intérêt.
Pourquoi choisir l'Alienware Aurora ?
- Parce qu'il va vous durer un moment, c'est une tour gaming puissante et bien équipée, même si sa carte graphique n'est pas la plus puissante. Rien que les 32 Go de RAM, qui valent une fortune aujourd'hui, sont intéressants.
- Son format est relativement compact : il ne prend pas trop de place sur un bureau, avec un design sympathique et des RGB pour le côté gaming.
- Il est prêt à l'emploi, ce qui est plus pratique que d'acheter des composants séparément pour ensuite tout assembler.
Une tour gaming avec un design futuriste
Le PC gaming présenté ici utilise un boitier Aurora ACT1250, qui fait 418 x 197 x 458,40 mm pour un poids maximum de 15,37 kg. Si vous vous y connaissez, vous savez que c'est un volume relativement contenu, surtout pour une machine équipée d'une RTX 5070. Mais attention, ce n'est pas un PC compact ou un mini PC, donc vous devez prévoir suffisamment d'espace à l'arrière pour la circulation de l'air. Il est composé d'un panneau transparent qui met en valeur les composants et l'éclairage.
Le modèle présenté ici intègre un système de refroidissement liquide tout-en-un de 240mm pour le processeur. C'est plus ambitieux que le refroidissement à air présent sur les variantes d'entrée de gamme de l'Aurora ACT1250. Et surtout : ça permet au Core Ultra 7 265KF présent ici de maintenir plus facilement des fréquences élevées pendant de longues sessions. Ce modèle est basé sur l'architecture Arrow Lake et peut atteindre 5,5 GHz. Le suffixe KF indique qu'il est dépourvu de puce graphique intégrée, mais ce n'est pas grave puisqu'il y a un GPU. Et que son coefficient multiplicateur est débloqué.
La RTX 5070, pièce maîtresse de la configuration
Pour jouer, il faut impérativement une carte graphique dans sa machine. Et avec cet Alienware Aurora, vous avez une GeForce RTX 5070 qui repose sur l'architecture NVIDIA Blackwell, avec 12 Go de mémoire GDRR7. C'est amplement suffisant pour jouer en 1080p ou même en 1440p, peut être un peu trop juste pour les titres les plus exigeants en 4K avec les textures réglées au maximum et un ray tracing intensif.
Pour le reste de la configuration, il est tout aussi bien équipé avec 32 Go de RAM DDR5 à 5 200 MHz, un SSD NVMe de 1 To et la possibilité de faire évoluer cette configuration à tout moment, si possible quand les prix auront baissé. Il est aussi généreux dans sa connectique, avec trois ports USB-A, dont un avec fonction PowerShare, un port USB-C 3.2 Gen 2 compatible avec PowerShare et une prise casque combinée en façade. À l’arrière, l’Aurora propose notamment un port USB4 Type-C annoncé à 20 Gb/s, un autre USB-C 3.2 Gen 2, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, deux ports USB-A 2.0, les sorties audio analogiques et optiques ainsi qu’un port Ethernet Killer E3100G à 2,5 Gb/s. Sans oublier le WiFi et le Bluetooth, bien entendu.
✅ Les points forts
- Son processeur Intel Core Ultra 7 adapté au jeu et au multitâche
- La GeForce RTX 5070 avec 12 Go de mémoire GDDR7
- La possibilité de jouer en 4K
- Les 32 Go de RAM DDR5
- Le refroidissement liquide
- Pas besoin de montage, c'est du clé en main
❌ Les limites
- La carte mère propriétaire limite la liberté d'évolution
- L'espace interne restreint pour installer de gros composants
- Le SSD de 1 To peut paraître trop juste à l'heure où les gros jeux dépassent les 100 Go
L'Alienware Aurora est une tour vraiment conçue pour les joueurs exigeants qui veulent du haut de gamme, sans forcément avoir les derniers composants. De toute façon avec les tarifs actuels, les prix sont trop mirobolants pour être envisagés dans un budget classique. Avec ce modèle, vous avez toutefois de quoi jouer dans d'excellentes conditions et ce pour les années à venir. Sa taille compacte est un atout mais aussi une contrainte puisqu'il n'est pas possible d'installer de grands composants dedans. Mais si vous êtes conscient de ses limites, ça reste une bonne machine.
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