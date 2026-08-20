Un prix de lancement à 1 000 euros pour les prochaines consoles pourrait décourager des millions de joueurs. C'est le scénario documenté cette semaine par le cabinet d'analyse Ampere Analysis dans un rapport consacré à la prochaine génération.
2028 se profile comme une année de bascule pour l'industrie du jeu vidéo. Sony et Microsoft devraient y commercialiser leurs nouvelles machines : la PS6 et le Project Helix. Mais c’est surtout le tarif auquel elles pourraient être proposées qui commence à inquiéter les joueurs. Après la hausse de prix de la PS5 Pro, passant de 800 à 900 euros en quelques mois, certains analystes jugent désormais crédible l’hypothèse d’une génération à 1 000 euros, sur fond de pénurie persistante de composants. Mais jusqu’où une telle hausse pourrait-elle freiner l’adoption des prochaines consoles ?
38% de ventes en moins sur cinq ans : le scénario catastrophe pour Sony et Microsoft
Dans une nouvelle étude, Ampere Analysis s’est longuement penché sur l’hypothèse d’un lancement en 2028 de consoles conçues dans la continuité des modèles actuels, mais proposées à 1 000 dollars. Selon son scénario, les ventes cumulées de la PS6 et de la Xbox Helix pourraient être jusqu’à 38 % inférieures à celles de la PS5 et des Xbox Series sur leurs cinq premières années de commercialisation.
Les conséquences ne se limiteraient regrettablement pas aux seules ventes de machines. Ampere estime également qu’en 2031, les dépenses consacrées aux jeux et aux services sur les plateformes PlayStation et Xbox seraient inférieures de 3,4 milliards de dollars, soit 12 %, par rapport à un scénario dans lequel les consoles seraient vendues à 700 dollars.
Pour éviter un tel scénario, Ampere Analysis a identifié trois stratégies qui permettraient potentiellement à Sony et Microsoft de limiter le prix de leurs futures consoles.
Trois pistes pour éviter une console à 1 000 dollars
La première consisterait tout simplement à repousser la nouvelle génération au-delà de 2028 et à prolonger la durée de vie des machines actuelles, dans l’attente d’une éventuelle baisse du coût des composants.
La deuxième option serait de maintenir une sortie autour de 2028, mais de réduire le prix grâce à des subventions matérielles plus importantes, de nouveaux modèles de monétisation, une stratégie numérique plus offensive et des canaux de distribution optimisés.
Enfin, les deux constructeurs pourraient revoir plus profondément leur approche hardware, en misant davantage sur de nouveaux usages et un format différent plutôt que sur une progression graphique continue. Ampere cite notamment la stratégie adoptée par Nintendo avec la Wii vingt ans plus tôt.
Les constructeurs face à un problème qui dépasse le prix des consoles
Du côté de Microsoft, plusieurs déclarations vont déjà dans le sens de ces deux dernières pistes pour le Project Helix. La patronne de Xbox, Asha Sharma, expliquait en juin dernier qu’il serait difficile d’imaginer un marché de masse capable de dépenser plusieurs milliers de dollars au cours d’une génération de consoles. Elle évoquait alors l’arrivée possible de « modèles économiques radicalement différents ».
Reste désormais à savoir lesquels, et surtout, jusqu’où cette pression pourra peser sur l’industrie. Entre l’envolée du prix des composants, la crise de la RAM et les autres difficultés qui se sont accumulées ces dernières années (hausse des coûts de développement, licenciements massifs, fermetures de studios), le modèle économique des consoles semble arriver à un tournant : jusqu’où les constructeurs pourront-ils encore repousser les prix sans finir par éloigner une partie des joueurs ?
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