Dans une nouvelle étude, Ampere Analysis s’est longuement penché sur l’hypothèse d’un lancement en 2028 de consoles conçues dans la continuité des modèles actuels, mais proposées à 1 000 dollars. Selon son scénario, les ventes cumulées de la PS6 et de la Xbox Helix pourraient être jusqu’à 38 % inférieures à celles de la PS5 et des Xbox Series sur leurs cinq premières années de commercialisation.

Les conséquences ne se limiteraient regrettablement pas aux seules ventes de machines. Ampere estime également qu’en 2031, les dépenses consacrées aux jeux et aux services sur les plateformes PlayStation et Xbox seraient inférieures de 3,4 milliards de dollars, soit 12 %, par rapport à un scénario dans lequel les consoles seraient vendues à 700 dollars.

Pour éviter un tel scénario, Ampere Analysis a identifié trois stratégies qui permettraient potentiellement à Sony et Microsoft de limiter le prix de leurs futures consoles.