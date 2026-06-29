Sparky

Hot take: personnellement ça m’irait très bien qu’il n’y ait pas de nouvelle génération de consoles avant 5 ou 10 ans. Les jeux sont largement assez beaux, dans de grands univers, sans limitations techniques majeures empêchant les développeurs de matérialiser leurs idées, et de toute manière tirer parti des toutes dernières technologies coûtent tellement cher que s’ils ne vendent pas un jeu par millions ils ne seront pas rentable.

Donc arrêtez de nous forcer à racheter du matos qui est de toute façon totalement hors de prix aujourd’hui. Arrangez-vous juste pour que les jeux tournent à 120fps avec upscaling sur PC et on est bons.