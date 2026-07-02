Je prends ma plume pour un disque. Pas par nostalgie du plastique, ni par envie de défendre coûte que coûte les boîtes qui prennent la poussière sur nos étagères. Si la disparition progressive du jeu physique sur PlayStation mérite qu’on s’y arrête, c’est parce qu’elle raconte autre chose qu’un changement de format. Elle dit notre bascule vers un jeu vidéo que l’on achète de moins en moins comme un objet, et de plus en plus comme une autorisation d’accès.

Pour ceux qui auraient raté un épisode, Sony a annoncé hier l’arrêt de la production de Blu-ray pour les nouveaux jeux PlayStation à partir de janvier 2028. Grosso modo, la PS5, la future PS6 et leurs héritières se passeront de l'historique galette optique. Pour l’industrie, l’évolution semble presque naturelle. Pour les joueurs, elle l’est beaucoup moins.

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Le disque recule, la propriété aussi

Soyons honnêtes, le physique a déjà perdu la bataille commerciale. Sur PlayStation, la majorité des ventes de jeux complets se fait désormais en téléchargement. Le disque est devenu minoritaire, parfois incomplet, souvent accompagné d’un énorme correctif dès le premier lancement. Il n’a donc plus grand-chose du support parfait que certains aiment idéaliser.

Mais il conservait un pouvoir très simple, et c’est peut-être pour cela qu’il dérange autant l’économie moderne du jeu vidéo. Un disque, on peut le prêter, le donner, le revendre, le ranger, le retrouver. On peut aussi ressortir une cartouche Mega Drive, Super Nintendo ou Mattel Intellivision plusieurs décennies plus tard et espérer jouer sans demander la permission à une boutique en ligne.

Avec le tout-dématérialisé, cette évidence disparaît. Un jeu acheté aujourd’hui reste lié à un compte, à une plateforme, à des serveurs, à des licences et à des conditions d’utilisation qui peuvent changer. Rien ne garantit qu’il sera encore accessible dans vingt ou trente ans avec la même simplicité qu’un vieux jeu sorti d’un carton poussiéreux remisé au grenier.