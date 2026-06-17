La Commission européenne répond à l'initiative citoyenne « Stop Destroying Videogames » : pas de loi pour forcer les éditeurs à maintenir vos jeux en vie, mais un avertissement sur leurs obligations existantes et un code de conduite en préparation.
La question couvait depuis des années dans les communautés de joueurs : que se passe-t-il quand un éditeur coupe les serveurs d'un jeu que vous avez payé plein tarif ? L'Initiative Citoyenne Européenne « Stop Destroying Videogames » a forcé Bruxelles à se positionner officiellement. La réponse de la Commission, publiée sur Europa, est claire dans sa forme : pas de nouvelle législation contraignante. Sauf que derrière ce refus se cache un message moins confortable pour l'industrie qu'il n'y paraît.
Fin de vie des jeux vidéo : pourquoi la Commission refuse de légiférer
L'argument central de Bruxelles tient en deux mots : propriété intellectuelle. Sous le droit européen du copyright, les ayants droit conservent des droits exclusifs sur leurs créations, et imposer légalement le maintien d'un jeu jouable après l'arrêt commercial de ses serveurs se heurterait à ce cadre. La Commission juge qu'à ce stade, une telle obligation n'est pas proposable.
Les éditeurs n'ont pas pour autant les mains totalement libres. Le droit de la consommation européen existant prévoit déjà des garde-fous concrets : avant toute souscription, les joueurs doivent être informés de la durée de vie du service et des conditions de résiliation. Mieux, la directive sur le contenu numérique, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2022, ouvre droit à un remboursement proportionnel si un jeu est retiré plus tôt que prévu au contrat ou que ce que le consommateur pouvait raisonnablement attendre. Des droits qui existent donc déjà. Le problème, c'est que peu de joueurs les connaissent, et encore moins les exercent.
Un code de conduite volontaire : pression morale ou vraie contrainte ?
Concrètement, la Commission s'engage sur deux fronts. Elle va initier un dialogue avec l'industrie du jeu vidéo et les associations de consommateurs pour élaborer un code de conduite sur la gestion de la fin de vie des jeux. Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique, espère que l'industrie « écoutera les communautés de joueurs et s'accordera sur de meilleures normes de sunsetting ». Parallèlement, un rapport sur l'application de la Directive sur le contenu numérique est attendu avant la fin de l'année.
Le vrai sujet est ailleurs, et il mérite d'être posé franchement : un code de conduite volontaire, dans un secteur où les grandes licences comme Call of Duty ou EA Football génèrent des milliards en monétisation continue, a-t-il la moindre chance de changer les pratiques ? L'histoire récente du jeu vidéo, de Battleborn à Anthem en passant par des dizaines de titres « live service » fermés prématurément, suggère que la pression morale seule ne suffit pas. Ce que la commission envoie, c'est surtout un signal : appliquez les règles existantes, ou la prochaine étape pourrait être législative. La question de la dématérialisation croissante des jeux rend d'ailleurs ce débat de plus en plus urgent, à mesure que la notion même de « posséder » un jeu s'évapore.
Refuser de légiférer aujourd'hui tout en brandissant les droits à remboursement existants, c'est parier sur la prise de conscience : des joueurs qui réclament leurs remboursements en masse coûteraient bien plus cher aux éditeurs que n'importe quel code de conduite. Reste à voir si les joueurs européens s'empareront de ces droits, et si l'industrie préférera anticiper plutôt qu'attendre une loi que Bruxelles n'exclut pas pour demain.