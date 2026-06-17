Hanandano

C’est la stratégie que les lobby de l’industrie utilisent depuis des années. Violence dans les jeux vidéo ? Aucune contrainte, un affichage débile volontaire… (c’est quand même fou que des films soient interdit au cinéma à un publique jeune mais pas les jeux), microtransaction, etc. ça a toujours été leur ligne. SELL et compagnie. Surtout pas de loi, laissez nous tirer un max de profit sans cadre. L’industrie a déjà eu 10 000 000 de chance, la commission leur en donne juste une 10 000 001e … c’est triste à pleurer.

Alors pour le coup absolument en désaccord avec toi Colin (mais c’est vraiment une question d’interprétation), on peut penser que c’est une mise en garde. Je pense qu’ils n’ont jamais rien d’autre que des mises en garde. Je ne vois pas de grands changements à l’horizon.