Du côté des éditeurs, Stop Killing Games inquiète. En juillet dernier, Video Games Europe, qui représente l'industrie du jeu vidéo en Europe, avait notamment fait la déclaration suivante : « La décision d'interrompre des services en ligne est complexe et ne doit jamais être prise à la légère. Elle doit être une option pour les entreprises lorsqu'une expérience en ligne n'est plus commercialement viable. Nous comprenons que cela puisse être décevant pour les joueurs, mais lorsque cela se produit, l'industrie veille à ce que les joueurs soient informés des changements envisagés, conformément aux lois locales de protection des consommateurs. »