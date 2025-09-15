Le mouvement Stop Killing Games parviendra-t-il à convaincre les législateurs européens ? Une étape importante a, en tout cas, été franchie.
- Le mouvement Stop Killing Games a recueilli plus de 1,45 million de signatures pour protéger les jeux vidéo.
- Cette initiative vise à forcer les éditeurs à maintenir l'accès aux jeux achetés par les consommateurs.
- La Commission européenne va examiner la demande, avec une réponse attendue dans les six mois.
Alors qu'en 2023, le marché des jeux vidéos affichait en France une croissance record, 2024 a vu les ventes baisser de 29 %, en Europe du moins. Du côté des joueurs, la grogne monte face à l'épineux sujet de la mise hors ligne des jeux par les éditeurs. L'initiative Stop Killing Games, qui a recueilli un nombre important de signatures, devrait bientôt être entendue par les autorités européennes.
Plus d'1,45 million de signatures en cours de vérification
Sur son site web, Stop Killing Games se définit comme un « mouvement de consommateurs lancé pour contester la légalité des éditeurs détruisant des jeux vidéo qu'ils ont vendus aux clients. » L'objectif de cette initiative, lancée par le YouTubeur Ross Scott après la désactivation du jeu de course The Crew l'an dernier, est, en effet, d'obliger, via une nouvelle loi, les éditeurs de jeux vidéos à laisser jouables les jeux dont la licence a été vendue aux joueurs.
Invoquant la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui stipule que « nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique », le mouvement a lancé une pétition le 31 juillet 2024. La collecte, achevée un an plus tard exactement, a rassemblé plus d'1,45 million de signatures. La vérification des signatures a, quant à elle, démarré le 11 août dernier.
Quelle suite pour l'initiative Stop Killing Games ?
La vérification des signatures devrait prendre environ 3 mois et les organisateurs du mouvement ont fait savoir, sur leur fil Reddit, que « 97 % des signatures sont valides ». Il y a donc de bonnes chances que la Commission européenne examine la demande des joueurs.
Le mouvement Stop Killing Games pourrait donc être bientôt reçu par la Commission et le Parlement européens, qui auront six mois pour décider des suites à donner à cette affaire. Les organisateurs ont indiqué qu'un « travail de fond » étaient en cours et qu'ils allaient « s'assurer que l'initiative ne soit pas ignorée. »
Du côté des éditeurs, Stop Killing Games inquiète. En juillet dernier, Video Games Europe, qui représente l'industrie du jeu vidéo en Europe, avait notamment fait la déclaration suivante : « La décision d'interrompre des services en ligne est complexe et ne doit jamais être prise à la légère. Elle doit être une option pour les entreprises lorsqu'une expérience en ligne n'est plus commercialement viable. Nous comprenons que cela puisse être décevant pour les joueurs, mais lorsque cela se produit, l'industrie veille à ce que les joueurs soient informés des changements envisagés, conformément aux lois locales de protection des consommateurs. »