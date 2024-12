Christopher Dring espère tout de même s'il ne s'agira au final que d'un accroc, qui sera vite oublié l'année prochaine avec la mise sur le marché de nouveautés populaires. Le mois de février devrait ainsi être chargé, avec la sortie d'Assassin's Creed Shadows, d'Avowed et de Monster Hunter Wilds.

Et puis surtout, plus tard dans l'année, le public va pouvoir mettre la main sur le nouvel opus d'Elden Ring, Elden Ring Nightreign. Tout cela en préparation de ce qui sera une des sorties créant le plus d'attente depuis de très nombreuses années. On parle bien évidemment de GTA VI, dont le lancement en automne 2025 a été confirmé récemment.