Avant GTA 6, Tekken 8, Skull and Bones et FF7 Rebirth sont les jeux que vous attendez le plus en 2024 selon vos recherches Google

On sait désormais quels jeux vidéos vous attendez le plus en 2024, et peut-être vous reconnaitrez-vous d'ailleurs dans la liste livrée par Gameyard. Les spécialistes de la plateforme de jeux en ligne ont analysé les données de recherche Google des douze derniers mois pour la France, sur plusieurs dizaines de titres devant être commercialisés cette année. 242 termes ont été évalués puis totalisés, nous donnant un classement des jeux avec le plus gros volume de recherche mensuel sur un an.