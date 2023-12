5 jeux open world pour vous faire patienter en attendant la sortie de GTA 6

Un monde ouvert de qualité, qu'il est possible d'explorer en toute liberté. Entre Brooklyn et Queens, bastonner du vilain entre deux vols planés n'aura jamais été aussi fun. Disponible depuis le 20 octobre 2023 en exclusivité sur PS5, il saura ravir les fans de l'homme-araignée et de balades urbaines. Comme le disait si bien oncle Ben : « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Un adage fortement inspiré du verset biblique de Luc : « À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage ». Votre seule responsabilité sera de lâcher la manette et de ne pas oublier votre existence IRL.