Star Wars Outlaws : une sortie un peu plus lointaine que prévu pour le prochain gros jeu d'Ubisoft

Que l'on apprécie ou non les dernières productions d'Ubisoft, force est de constater que le catalogue du géant français est en ce moment bien rempli. Dans le dernier trimestre 2023, nous avons en effet vu sortir Assassin's Creed Mirage et Avatar: Frontiers of Pandora. En 2024, nous avons parmi les grosses sorties de janvier Prince of Persia: The Lost Crown, et Skull & Bones sortira (enfin) de la cale sèche en février.