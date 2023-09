Star Wars Eclipse : préparez-vous à une sortie lointaine, très lointaine pour le prochain Quantic Dream

Du fait d'un quasi-silence radio de la part de Quantic Dream autour du projet, il est difficile d'estimer vraiment son état d'avancement, ou si celui-ci a été relancé pour ainsi dire de zéro entre son annonce en 2021 et aujourd'hui. Toujours est-il que les créateurs des très bons Heavy Rain ou Detroit : Become Human ont beaucoup de pain sur la planche pour nous proposer leur vision de Star Wars, attendue donc… un jour sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Il ne s'agit d'ailleurs pas du seul jeu autour de cette licence à rencontrer beaucoup de difficultés. Le remake du cultissime Knights of the Old Republic patauge aussi, le projet ayant aux dernières nouvelles été confié à un autre studio pour repartir de zéro. Le Côté Obscur agit parfois de manière bien pernicieuse…