Star Wars Jedi Survivor n’est toujours pas stable sur next-gen… Mais va quand même être porté sur PS4 et Xbox One

Star Wars Jedi: Survivor, la suite du jeu acclamé Jedi: Fallen Order, est sortie fin avril 2023, exclusivement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En février dernier, le réalisateur du titre, Stig Asmussen, avait affirmé que le jeu ferait délibérément l’impasse sur la PS4 et la Xbox One, pour profiter pleinement de la stabilité des nouvelles consoles et offrir une « véritable expérience next-gen » : des zones de jeu plus larges, plus denses et plus réalistes, avec toujours plus d’ennemis et de NPC à l’écran.

À l’arrivée, la promesse n’a été que partiellement tenue. Malgré des ventes satisfaisantes et un bon accueil critique, le jeu a rencontré de nombreux bugs et problèmes de performance sur tous les systèmes, et en particulier sur PC, obligeant EA à présenter des excuses publiques dans un post publié sur le réseau social X.