Le top 5 des jeux vidéo à ne pas manquer en janvier

Même si les choses vont en ce moment mal chez Naughty Dog, gageons que le remaster du chef d'œuvre The Last of Us Part II aidera le studio à repartir sur de bons rails. Prévu le 19 janvier 2024 d'abord exclusivement sur PS5, cette nouvelle version (sortant certes seulement trois ans après l'originale), profitera d'une console plus puissante pour afficher sa déjà superbe direction artistique post-apocalyptique sous ses meilleurs atours. Outre le fait de renouer avec Ellie et Abby, ce remaster nous proposera également un mode rogue-lite (qui ne sera pas sans rappeler celui récemment arrivé sur God of War: Ragnarök) que nous sommes curieux d'essayer. Le masque à gaz pour résister aux spores et le couteau pour repousser les infectés sont déjà équipés.