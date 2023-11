Le top 5 des jeux vidéo à ne pas manquer en décembre

Pour terminer sur le thème de la gestion, changement radical d'ambiance avec SteamWorld Build. Il ne sera plus ici question de dresser des monstres, mais de dresser des bâtiments dans une ville entièrement peuplée par des robots. Le jeu de gestion doublé d'exploration de donjons dans l'univers de l'excellent SteamWorld Dig fait grincer ses rouages, une fois encore, dès aujourd'hui sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Dans une ville mêlant Steampunk et Far West, il s'agira ainsi de creuser dans les entrailles de la Terre pour récolter des ressources. Celles-ci serviront à développer la ville en surface et la mine, mais également à mieux s'armer tant contre les menaces extérieures que souterraines, où un mal terrible gronde. Notre pioche et notre six-coups sont prêts dans les deux cas !