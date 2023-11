Le top 5 des jeux vidéo à ne pas manquer en novembre

En 2014, Croteam et Devolver Digital nous retournaient littéralement le cerveau avec The Talos Principle. Ce jeu d'énigme à la première personne qui avait en effet impressionné par son univers faisant la part belle aux réflexions existentielles et sa narration bien à part. Il est donc tout naturel que sa suite retienne notre attention, presque dix ans après le premier opus. Nœuds cérébraux garantis pas plus tard que le 2 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Dans ce second épisode, nous retrouvons un monde peuplé de machines vénérant une civilisation humaine depuis longtemps éteinte. La direction artistique se veut toutefois encore plus ambitieuse, et il en sera bien sûr de même pour les énigmes à résoudre. Il n'en faut pas plus pour exciter notre matière grise et en faire tourner les rouages (un peu rouillés).