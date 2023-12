God of War Ragnarök : un DLC gratuit arrive dans quelques jours pour affronter le Valhalla

Au dernier compte de novembre, God of War Ragnarök s'est écoulé à plus de 15 millions d'exemplaires. Une belle performance pour l'exclusivité PS4 et PS5 de Santa Monica Studio. Afin de remercier ses joueuses et ses joueurs, le développeur a travaillé ces derniers mois sur une surprise : un DLC gratuit baptisé God of War Ragnarök: Valhalla. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il va y avoir très peu de temps à patienter pour mettre la main dessus : sortie prévue la semaine prochaine, le 12 décembre.