PC : Death Stranding est gratuit sur l'Epic Games Store aujourd'hui

C'est une opération qui n'a pas dû vous échapper. Le célèbre studio de développement américain Epic Games met chaque jour en libre téléchargement un jeu vidéo, et ce, jusqu'au 5 janvier prochain. Et si, jusqu'à maintenant, les propositions n'étaient pas parmi les plus extraordinaires, l'offre de Noël change de catégorie.

En effet, pour le 25 décembre, c'est la dernière pépite du génial Japonais Hideo Kojima qui est proposée, l'un des GOTY de l'année 2019 : Death Stranding. Cette opportunité à ne pas rater s'achèvera à 17 h (heure de Paris). Ensuite, ce sera à une nouvelle œuvre de prendre la place.

Pour rappel, dans l'univers de Death Stranding, le joueur incarne Sam Porter Bridges et doit connecter les derniers survivants d'une Amérique décimée alors que la frontière entre les vivants et les morts a été brisée. L'objectif est simple (si l'on peut dire), il s'agit de reconstruire la civilisation en reconnectant les différents morceaux d'humanité qui persistent encore sous la Timefall.

Et attention, contrairement à ce qui avait pu être annoncé un peu trop rapidement, ce n'est pas la version Director's Cut qui est mise à disposition. Pour les intéressés, cliquez sur ce lien.