Pour le Réveillon de Noël, l'Epic Games Store offre Inside aux joueurs

Depuis plusieurs jours maintenant, l'Epic Games Store rend gratuit pendant 24h un des jeux de son catalogue. Aujourd'hui, en ce 24 décembre, l'on pouvait s'attendre à un titre joyeux, bon enfant ou un minimum en lien avec Noël. Eh bien raté, puisque c'est Inside, du studio indépendant Playdead, que vous pouvez ajouter gratuitement à votre ludothèque.

Dernier jeu en date des créateurs du célèbre et non moins déprimant Limbo, Inside est lui aussi une courte aventure assez linéaire, où le joueur incarne un jeune garçon, ici poursuivit par des forces qui lui veulent du mal. Heureusement, le titre a été salué par la critique et il s'agit, tout de même, d'un sympathique cadeau.

Passez un joyeux Réveillon, et à demain pour découvrir le cadeau de Noël de l'EGS !